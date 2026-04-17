Evropa i Azija ostaju bez avionskog goriva – ali „nijedna zemlja nije imuna“

Dok aviokompanije u Aziji i Evropi upravljaju naftnom krizom ograničavanjem potrošnje mlaznog goriva i smanjenjem broja letova, američke aviokompanije su za sada nešto zaštićenije, ali energetski stručnjaci upozoravaju da nijedna zemlja nije imuna.

Evropa ima “možda još šest sedmica mlaznog goriva”, rekao je za Associated Press direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol, dodajući da bi otkazivanje letova moglo početi “uskoro” ako Hormuški moreuz ostane blokiran.

Čak i uz mirovni sporazum, moglo bi proći “i do dvije godine da se vratimo tamo gdje smo bili prije rata”, rekao je Birol.

Mnoge azijske aviokompanije skraćuju svoje redove letenja i lete s dodatnim gorivom, praksa poznata kao “tankerisanje”, jer zalihe postaju ograničene, izvijestio je Reuters prošle sedmice.

„Mlazno gorivo je najviše pogođeno od svih rafiniranih goriva jer se proizvodi u najmanjim količinama“, rekao je za Forbes Patrick De Haan, šef analize tržišta nafte u GasBuddyju, dodajući da se samo oko 10 posto barela nafte koristi za proizvodnju mlaznog goriva.

Mlazno gorivo, koje obično čini i do četvrtine operativnih troškova aviokompanija, u četvrtak je na američkoj berzi Argus Jet Fuel indeksu koštalo 4,24 dolara po galonu, što je porast od 70 posto otkako su SAD i Izrael prije šest sedmica pokrenuli zračne napade na Iran.

Ključni citat

„Amerikanci sada moraju razmišljati o nečemu o čemu obično ne razmišljaju: Ako putujem u Aziju ili Evropu, moram li se brinuti kako ću se vratiti kući? Hoće li mi biti otkazan interkontinentalni let? Hoće li mi biti otkazan domaći kratki let do međunarodnog aerodroma?“, rekao je De Haan za Forbes. „To je nivo anksioznosti o kojem putnici nikada nisu morali brinuti, a situacija bi apsolutno mogla postati još gora.“

Siromašnije zemlje prve osjećaju posljedice, ali nijedna nije imuna

Kako mlazno gorivo postaje sve rjeđe, njegova cijena raste svugdje, ali ekonomski teret nije ravnomjerno raspoređen, rekao je Birol za AP. Prve koje će biti pogođene bit će “uglavnom zemlje u razvoju – siromašnije zemlje u Aziji, Africi i Latinskoj Americi”, koje će prve osjetiti posljedice, “ali nijedna zemlja nije imuna na ovu krizu”, rekao je.

Nakon što su Kina i Tajland prestali izvoziti mlazno gorivo kako bi zadovoljili vlastite potrebe, tržišta koja zavise od uvoza, uključujući Vijetnam, Mjanmar i Pakistan, počela su ostajati bez zaliha.

„Azija upravlja situacijom na visokom nivou“, rekao je De Haan za Forbes, dodajući da su neke vlade ograničile domaće letove, dok druge „dozvoljavaju nastavak određenih letova na duge relacije zbog njihovog vitalnog značaja za turizam“.

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Aziji i Evropi ponestaje mlaznog goriva – ali ‘nijedna zemlja nije imuna’