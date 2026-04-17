Slovenac sa samo 29 godina došao do 400 zaposlenih, 100 miliona prihoda i 150 miliona korisnika

Za sedam godina, Miha Jagodić je izgradio Bloq.it, jednu od najbrže rastućih kompanija u evropskoj industriji pametnih paketnih terminala.

Forbes Slovenija je u ponedjeljak razgovarao s Mihom Jagodićem, dan prije nego što se plasirao na evropsku listu nakon prvog slovenačkog Forbesovog izbora “30 ispod 30”. Jagodić je suosnivač i izvršni direktor startupa Bloq.it, koji je osnovao zajedno s Portugalcima João Lopesom i Ricardom Carvalhom.

Za sedam godina izgradili su kompaniju vrijednu oko 200 miliona eura, zapošljavaju 400 ljudi, očekujući prihod veći od 100 miliona eura ove godine i više od 150 miliona korisnika. Kompanija ima sedam kancelarija i četiri proizvodne jedinice u Evropi.

Na početku uradiš sve

Put do toga je bio težak. „Počeci su teški jer su vrlo nejasni. Onda sam se preselio u Lisabon, skupili smo nešto novca, imali smo mnogo odgovornosti, ali nismo imali šta da pokažemo. Postoji svakodnevni pritisak koji nosite sa sobom u svemu što radite. Svaki dan vas podsjeća da ste ovdje s razlogom, ali taj razlog možda nije opravdan. Počeci su nam bili teški i zato što je vrlo teško dobiti početni kapital za hardver“, kaže Jagodić.

U početku, trojica suosnivača su radili sve, od računovodstva do održavanja. „Sjećam se da bismo ponekad sami išli u Francusku vikendom da popravimo paketomat.“

Do sada su prikupili 35 miliona eura rizičnog kapitala. Koji savjet Jagodić ima za one koji ga traže?

Kako uvjeriti investitore?

„Kada znate da će kompaniji u budućnosti biti potrebna investicija, ne biste trebali čekati da vam novac zaista zatreba. Veoma je važno rano uspostaviti kontakt s investitorima, predstaviti kompaniju i izgraditi povjerenje. S druge strane, izuzetno je važno fokusirati se na prihod. Kompanije se bave mnogim stvarima – organizacijom, razvojem inovativnih proizvoda – sve je to odlično. Ali shvatio sam da su razgovori lakši ako kompanija ima dobar prihod“, savjetuje Jagodić.

Do sada su tražili kapital od privatnih investitora, ali Jagodić ne isključuje mogućnost izlaska na berzu. „Nema razloga da ne vjerujemo da Bloq.it može postati jednorog, kompanija vrijedna više od milijardu dolara. Imamo sve uslove, imamo klijente s dosegom koji nam to mogu omogućiti, a imamo i vrlo jak tim ljudi koji su radili u kompanijama poput Amazona, Googlea i Applea. Vjerujemo da možemo postati dovoljno veliki i jednog dana, možda za pet godina, izaći na berzu“, odgovara Jagodić na pitanje planiraju li inicijalnu javnu ponudu (IPO).

Do sada su rasli organski, ali razmišljaju i o akvizicijama. Kada je u pitanju razvoj novih proizvoda, Šenčurjan kaže da “prelazimo s klasičnih paketomata na druge proizvode koji će korisnicima omogućiti da na najjednostavniji način preuzmu pakete izvan svog doma”.

Bojana Humar, urednica Forbes Slovenia.