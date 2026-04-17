Ovako marketing stručnjaci koriste AI za uspješnije kampanje

Umjetna inteligencija, tj. AI omogućava skoro svakoj struci efektivniji rad. Dok većina gleda sa strane i čeka da pritisak bude toliko velik da budu prisiljeni na adaptaciju, neki već danas ne mogu da zamisle svakodnevnicu bez korištenja umjetne inteligencije. AI omogućava da se do znatno boljih rezultata dođe u mnogo kraćem roku. Iako je srž marketinga u kreativnosti i zbog toga mnogi skeptično gledaju na primjenu umjetne inteligencije u praksi, realnost je, nažalost, najčešće da su ti skeptici zapravo manje informisani.

Centralna tema konferencije

Svake dvije sedmice AI toliko napreduje da je potrebno stalno pratiti najpopularnije alate i širenje njihovih mogućnosti. To od većine ljudi, a samim tim i od marketinških stručnjaka, zahtijeva mnogo vremena za praćenje, testiranje i implementaciju.

Zato je centralna tema ovogodišnje Konverzije, konferencije o digitalnom marketingu, upravo primjena umjetne inteligencije u praksi na domaćem tržištu.

Skoro pola predavanja priznatih stručnjaka iz raznih oblasti digitalnog marketinga su studije slučaja kroz koje će podijeliti kako su konkretno uspjeli uspješno primijeniti AI za svoje klijente ili sopstvene projekte. Ana Nenadić će pokazati kako optimizovati pisani sadržaj da bude citiran od strane LLM-ova kao što su ChatGPT, Gemini i Claude. Borislav Vukojević će pokazati kako uposlenike zamijeniti AI agentima. Dubravka Vasiljević će prikazati cijeli proces kako napraviti sopstvenog AI avatara, dok će Đorđe Banjai pokazati kako napraviti Facebook i Instagram kampanje bez poznavanja Meta Ads menadžera.

Osim toga, Nedim Šabić će pokazati kako brendovi trebaju ulagati u YouTube ukoliko žele preživjeti AI integraciju u ecommercu. Učesnike Konverzije očekuje ukupno 20 sjajnih predavača koji nesebično i rado dijele svoje znanje i iskustvo, bez sponzorskih predavanja i dosadnih panela. Umjesto panela, učesnici na Konverziji imaju priliku da vide stručnjake na djelu na tzv. klinikama, gdje uživo na konkretnim projektima daju savjete kako popraviti web shopove i prodajne videe.

Ove godine Konverzija se prvi put održava u Sarajevu, nakon što je sedam godina održavana u Banjoj Luci. Iako se očekuje znatno veći broj učesnika nego ranijih godina, skoro sve ulaznice su rasprodane. Konverzija se održava 25. i 26. aprila u hotelu Hills, gdje će se okupiti najbolji stručnjaci iz digitalnog marketinga i vlasnici online biznisa u potpuno opuštenoj atmosferi. To je jedinstvena prilika za učesnike da upoznaju najuspješnije ljude iz tog biznis segmenta. Dodatna mogućnost za umrežavanje na konferenciji je i NLB business speed dating na kojem učesnici u kratkom roku upoznaju mnogo drugih učesnika.

Učiti od najiskusnijih

Konverzija je događaj na kojem su nastala mnoga poslovna partnerstva i na kojem ljudi otvorenog uma iz cijele bivše Jugoslavije žele uspostaviti regionalne kontakte i saradnje. To su prepoznali i sponzori konferencije, među kojima se nalaze BH Telekom, NLB, OLX, Big Arena, Agilitas i Recommend. Svako od njih u svom segmentu pozitivno utiče na razvoj online poslovanja i vrlo rado šalju svoje uposlene na Konverziju po najnovije metode iz digitalnog marketinga. Učesnici Konverzije korisnost predavanja i samog programa ocjenjuju izvanrednim ocjenama, što je prava rijetkost za događaje ovog tipa. Razlog je jednostavan; na Konverziji se zaista ima šta naučiti, a stečeno znanje učesnicima i njihovim kompanijama osigurava značajnu konkurentsku prednost na tržištu.

Do nekoliko preostalih ulaznica je moguće doći preko websitea www.konverzija.org gdje je trenutno aktivan popust od 25% za posljednjih 100 ulaznica. Ako se baviš digitalnim marketingom, šteta bi bila propustiti priliku da učiš od najiskusnijih.