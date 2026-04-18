Da ste prije godinu dana uložili u ovu dionicu danas biste bili milioner

Gigant za skladištenje podataka SanDisk nastavlja impresivan rast započet prošle godine, a vrijednost njegove dionice ove godine porasla je za više od 230 posto, potaknuta ogromnom potražnjom za izgradnjom AI data centara. Ova kompanija, poznata po proizvodnji memorijskih kartica i fleš diskova, zabilježila je nevjerovatan skok dionica od preko 2700 posto u samo jednoj godini, što znači da bi ulaganje od 35.000 dolara danas vrijedilo oko milion dolara.

Dodatni zamah kompaniji daje i činjenica da bi 20. aprila trebala ući u NASDAQ 100, gdje će zamijeniti softversku firmu Atlassian, što ukazuje na širi tržišni zaokret od softvera prema hardveru. U istom periodu, SanDisk je daleko nadmašio S&P 500, kao i velike tehnološke kompanije poput Google, Microsoft, Meta, Amazon i Oracle. Nadmašio je čak i vodeće aktere AI industrije sa Wall Street, uključujući Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Seagate Technology i Western Digital.

Razlog ovakvog rasta leži u ključnoj ulozi kompanija za skladištenje podataka u razvoju umjetne inteligencije. AI modeli se oslanjaju na ogromne količine podataka, od teksta i slika do videa, koje preuzimaju sa uređaja poput fleš memorije, obrađuju i zatim ponovo pohranjuju. U toj utrci za sve moćnijim modelima, potražnja za brzim i dostupnim skladištenjem naglo je porasla. SanDisk se posebno ističe u takozvanom toplom skladištenju, koje omogućava trenutni pristup podacima, za razliku od hladnog skladištenja koje se koristi rjeđe. Prema procjenama istraživačke firme Gartner, ulaganja u data centre mogla bi premašiti 650 milijardi dolara u 2026. godini.

Početkom godine direktor Nvidia Jensen Huang opisao je tržište skladištenja za AI kao potpuno novo i neiskorišteno, naglašavajući da bi moglo postati najveće na svijetu jer će čuvati radnu memoriju globalnih AI sistema. Njegove izjave dodatno su podigle interes investitora, pa su dionice SanDiska u jednom danu skočile 28 posto.

Tržišna vrijednost SanDisk sada iznosi oko 135 milijardi dolara, dok je prije godinu dana bila tek oko 5,5 milijardi. Kompanija je izdvojena iz Western Digital početkom 2025. godine kako bi razdvojila poslovanje sa hard diskovima i fleš memorijom, što se pokazalo kao ključan potez u trenutku kada se industrija oporavljala od pandemije i prezasićenja tržišta. Danas, uz eksplozivan rast potražnje zbog AI tehnologije, situacija se potpuno promijenila, pa velike tehnološke kompanije traže ogromne količine skladišnog prostora u rekordnom roku, što je omogućilo SanDisku da značajno poveća cijene.

U kvartalu zaključno s decembrom 2025. godine, kompanija je ostvarila prihod od 3 milijarde dolara i snažan rast dobiti, što potvrđuje trend ubrzanog razvoja. Ipak, uprkos velikom optimizmu, dio analitičara upozorava da ovakav rast možda neće trajati zauvijek. Industrija skladištenja podataka poznata je po izraženim ciklusima, sa naglim padovima nakon perioda snažne potražnje, što se već dešavalo tokom ere pametnih telefona i kasnije tokom cloud ekspanzije. Analitičar iz Morningstar William Kerwin smatra da nema garancije da će ovaj put biti drugačije, upozoravajući da kompanija i dalje zavisi od tržišnih kretanja i nema potpunu kontrolu nad cijenama.

You Would Be A Millionaire Today If You Invested $35,000 In This Stock One Year Ago

