Upozorenje pape Lava o tome šta bi se moglo desiti ako Elon Musk postane prvi trilioner

Da postoji jaz između plata generalnih direktora i radnika, jasno je oduvijek, ali je danas ta razlika dostigla kritičnu tačku, prema pogledima poglavara rimokatoličke crkve pape Lava. Komentirajući zašto je svijet polariziran u ovolikoj mjeri, još krajem prošle godine, nakon što je uprava proizvođača električnih automobila Tesla saopćila kako je predložila novi paket plata od bilion dolara za Elona Muska (glavnog izvršnog direktora i najvećeg dioničara kompanije, vlasnika X.com i SpaceX-a), ako ostvari ciljeve koje je postavila kompanija, upravo je veliku razliku u zaradama radničke klase i najbogatijih, istakao kao jedan bitan faktor.

Direktori sada zarađuju 600 puta više

„Jučer je objavljena vijest da će Elon Musk postati prvi trilioner na svijetu. Šta to znači i o čemu se radi? Ako je to jedino što još uvijek vrijedi, onda smo u velikoj nevolji“, kazao je papa Lav.

Generalni direktori, pojasnio je, koji su prije 60 godina možda zarađivali četiri do šest puta više od onoga što radnici primaju, sada zarađuju 600 puta više.

Mnogi milijarderi su se još 2010. godine obavezali na inicijativu Giving Pledge, koju su pokrenuli Warren Buffett i Bill Gates i Melinda French Gates, da će tokom života ili u svojim testamentima donirati najmanje 50% svog bogatstva za filantropiju.

Međutim, kako izvještaji pokazuju mnogi kasne u svojim obećanjima.

Privatne fondacije

Među 256 potpisnika, piše Fortune, samo devet je ispunilo sporazum. Čak i među onima koji doniraju, novac je uglavnom dat posrednicima, prema Institutu za političke studije. Od procijenjenih 206 milijardi dolara koje su donirali prvobitni donatori iz 2010. godine, otprilike 80%, ili 164 milijarde dolara, otišlo je u privatne fondacije.

Papa Lav,međutim, ne kritizira samo ogroman jaz između radničke klase i najbogatijeg sloja ljudi. Ovih dana jasno je osudio aktuelne agresorske ratove u svijetu, naglasivši kako se ratom ništa ne dobija, i da umjesto rješenja, proizvode duboke i trajne rane.