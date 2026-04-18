Iranski topovi otvorili vatru na tanker u Hormuškom moreuzu: Raste napetost na ključnoj svjetskoj ruti

U trenutku kada globalne tenzije ponovo rastu, Hormuški moreuz postaje poprište opasnih incidenata koji prijete stabilnosti međunarodne trgovine i sigurnosti pomorskog saobraćaja.

Topovi Iranske revolucionarne garde otvorili su vatru na tanker koji je plovio kroz Hormuški moreuz u subotu, navodi se u upozorenju britanske organizacije za pomorski saobraćaj UKMTO.

Prema navodima UKMTO, informacija je stigla direktno od kapetana tankera, koji je prijavio da su mu se približila dva plovila Iranske revolucionarne garde, oko 20 nautičkih milja, odnosno 30 kilometara od obale Omana.

Kapetan je naveo da nije bilo nikakvog radio upozorenja prije nego što je na brod, čiji identitet nije objavljen, otvorena vatra.

Tanker i posada su sigurni, objavio je UKMTO.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada je Iran ponovo uveo stroga ograničenja za brodove koji žele preći moreuz, kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donald Trump, koji je u petak rekao da će američka blokada brodova koji koriste iranske luke biti nastavljena.

Sve dok prolaz plovila iz Irana prema iranskim destinacijama ostaje ugrožen, status Hormuškog moreuza ostat će nepromijenjen, objavila je mornarica Iranske revolucionarne garde na platformi X.

Please enable JavaScript

