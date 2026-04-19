Dobit Bosnalijeka 15,1 milion KM, evo koliko ide dioničarima

Bh. kompanija Bosnalijek na redovnoj Skupštini dioničara poletkom aprila donijela je odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2025. godinu.

Kompanija je ostvarila dobit od 15.178.925 KM, od čega će 9.805.423 KM biti isplaćeno u vidu dividende dioničarima, što je 1,10 KM po dionici, dok će se ostatak debiti od nešto više od pet miliona rasporediti u akumuliranu dobit kompanije.

Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan donošenja odluke bili registrovani kao vlasnici dionica kod nadležnog registra.

Kada je riječ o stranim dioničarima; pravnim subjektima, iz kompanije navode da su obavezni dostaviti važeću dokumentaciju kojom dokazuju registraciju i ovlaštenja za zastupanje.

Među deset najvećih dioničara zaključno sa 17 aprilom su:

KBC Euro Credit Capital – 23,6749%

AS Holding d.o.o. – 19,0172%

AS d.o.o. Jelah-Tešanj – 16,4723%

The Economic and Social Development Fund – 7,6044%

Nijaz Skenderagić – 2,5278%

UniCredit Bank d.d. Mostar – 1,2212%

Elbira Jahić – 1,2119%

Bosnalijek d.d. – 1,1865%

Vispak d.d. – 1,1210%

Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina – 0,9877%