Dobit Bosnalijeka 15,1 milion KM, evo koliko ide dioničarima
Bh. kompanija Bosnalijek na redovnoj Skupštini dioničara poletkom aprila donijela je odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2025. godinu.
Kompanija je ostvarila dobit od 15.178.925 KM, od čega će 9.805.423 KM biti isplaćeno u vidu dividende dioničarima, što je 1,10 KM po dionici, dok će se ostatak debiti od nešto više od pet miliona rasporediti u akumuliranu dobit kompanije.
Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan donošenja odluke bili registrovani kao vlasnici dionica kod nadležnog registra.
Kada je riječ o stranim dioničarima; pravnim subjektima, iz kompanije navode da su obavezni dostaviti važeću dokumentaciju kojom dokazuju registraciju i ovlaštenja za zastupanje.
Među deset najvećih dioničara zaključno sa 17 aprilom su:
- KBC Euro Credit Capital – 23,6749%
- AS Holding d.o.o. – 19,0172%
- AS d.o.o. Jelah-Tešanj – 16,4723%
- The Economic and Social Development Fund – 7,6044%
- Nijaz Skenderagić – 2,5278%
- UniCredit Bank d.d. Mostar – 1,2212%
- Elbira Jahić – 1,2119%
- Bosnalijek d.d. – 1,1865%
- Vispak d.d. – 1,1210%
- Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina – 0,9877%