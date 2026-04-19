Dobit Bosnalijeka 15,1 milion KM, evo koliko ide dioničarima

Forbes BiH 19. apr 2026. 10:28
19. apr 2026. 10:28

Bh. kompanija Bosnalijek na redovnoj Skupštini dioničara poletkom aprila donijela je odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2025. godinu.

Kompanija je ostvarila dobit od 15.178.925 KM, od čega će 9.805.423 KM biti  isplaćeno u vidu dividende dioničarima, što je 1,10 KM po dionici, dok će se ostatak debiti od nešto više od pet miliona rasporediti u akumuliranu dobit kompanije.

Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan donošenja odluke bili registrovani kao vlasnici dionica kod nadležnog registra.

Kada je riječ o stranim dioničarima; pravnim subjektima, iz kompanije navode da su obavezni dostaviti važeću dokumentaciju kojom dokazuju registraciju i ovlaštenja za zastupanje.

Među deset najvećih dioničara zaključno sa 17 aprilom su:

  • KBC Euro Credit Capital – 23,6749%
  • AS Holding d.o.o. – 19,0172%
  • AS d.o.o. Jelah-Tešanj – 16,4723%
  • The Economic and Social Development Fund – 7,6044%
  • Nijaz Skenderagić – 2,5278%
  • UniCredit Bank d.d. Mostar – 1,2212%
  • Elbira Jahić – 1,2119%
  • Bosnalijek d.d. – 1,1865%
  • Vispak d.d. – 1,1210%
  • Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina – 0,9877%

