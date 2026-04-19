Bajkovit pogled i terasa: Ovako izgleda utočište za porodični život u prirodi

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija: Olson Kundig

Glavni arhitekt: Tom Kundig

Sjedište: Seattle, Washington

Priznanja: Forbes Architecture “200 najboljih stambenih arhitekata Amerike”, 2025; Forbes Architecture “Najbolji stambeni arhitekti po državi”, 2025; Forbes Architecture “Najbolji američki arhitekti i dizajneri u ugostiteljstvu”, 2026

Naziv kuće: Montana Beach House

Lokacija: Whitefish, Montana

Specifičnosti lokacije: Šumovita parcela od 68 hektara uz obalu jezera Whitefish

Površina i raspored: 600 kvadratnih stopa; 6 spavaćih soba, 5 kupaonica

Fotograf: Aaron Leitz (aaronleitz.com)

Već 60 godina, studio Olson Kundig sa sjedištem u Seattleu opstaje kao jedan od vodećih predstavnika onoga što bi se moglo nazvati “mišićavim modernizmom”. Njihove kompozicije slične Pietu Mondrianu karakteriziraju pokretne ravni koje se uzdižu, klize i rotiraju (ponekad uz pomoć ručnih mehanizama). One brišu granice između unutrašnjosti i vanjštine, između umjetnog i prirodnog. Poput ovog prozračnog paviljona koji kao da lebdi iznad obala jezera Whitefish u Montani.

FRED ALBERT, zamjenik urednika za arhitekturu, Forbes:

U smislu obima i identiteta, kako se ovaj projekat uklapa u vaš cjelokupni opus stambene arhitekture?

TOM KUNDIG, glavni dizajner:

Kao i svi naši stambeni projekti, i ovaj je započeo s lokacijom. Ovdje je to značilo da kuća bude niska i neupadljiva uz obalu. Iz određenih uglova, gotovo nestaje u pejzažu plaže i brda. Taj osjećaj pripadnosti je ključan za način na koji razmišljamo o kućama.

Ovo je također izrazito porodična kuća, dizajnirana da funkcionira kada u njoj boravi samo nekoliko ljudi, ali i da se proširi kako bi se smjestila djeca i unuci – balansirajući između intimnosti i velikodušnosti. Ta napetost između nenametljivosti u krajoliku i živosti kada je kuća puna zapravo određuje njeno mjesto u našem širem radu.

ALBERT:

Sa kreativnog aspekta, sa stanovišta rješavanja dizajnerskih problema, koja rješenja realizovana u ovom projektu su najzadovoljavajuća?

KUNDIG:

Ključno je bilo pravilno odrediti volumen – da bude nizak i izdužen kako bi djelovao mirno uz vodu. Ta suzdržanost je zadovoljavajuća jer omogućava prirodi da bude u prvom planu.

Drugi element je unutrašnji tok prostora, koji se kreće od javnih ka privatnijim područjima. Postoji jasan prelaz od društvenih ka mirnijim prostorima. Glavna spavaća soba i porodične spavaće sobe su odvojene, a gornji sprat dodatno naglašava tu podjelu, dajući domu osjećaj reda bez krutosti.

Takva organizacija također pomaže da se zgrada “uvuče” u padinu, razbijajući njenu masu tako da izgleda prikladno lokaciji. Cjelokupni karakter kuće duboko je ukorijenjen u Montani. Materijali, proporcije, način na koji nježno leži na tlu. Gotovo je kao da je tamo prirodno izrasla.

ALBERT:

Šta je sljedeće za tvoj studio?

KUNDIG:

U oblasti stambene arhitekture imamo aktivne projekte širom svijeta, duž obala i u unutrašnjosti. Nestambeni dio portfolija također nastavlja rasti. Radimo na više sportskih objekata i muzeja, što je uvijek uzbudljivo.

Odmarališta postaju sve važniji dio našeg rada, s projektima poput One&Only Moonlight Basin, koji je nedavno otvoren u Big Skyu, Montana. Sve u svemu, opseg našeg rada se širi, ali se uvijek zasniva na istim principima i osnovnom DNK studija Olson Kundig.

