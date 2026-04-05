Forbesova kuća sedmice: Maksimalno iskorištena ljepota prirodnog okruženja

Osnovne informacije

Firma: Wheeler Kearns Architects

Glavni arhitekta: Jon Heinert

Nagrade: Forbes Architecture “Top 200 američkih stambenih arhitekata”, 2025; Forbes Architecture “Best Stambeni arhitekti po državi”, 2025

Kuća: Meadow Lane Retreat

Lokacija: Jezero Michigan

Specifičnosti lokacije: Šumovita parcela od 1 hektara s pogledom na jezero Michigan

Površina i raspored: 827 kvadratnih stopa, 5 spavaćih soba, 3 kupaonice

Fotograf: Steve Hall (hallmerrick.com)

Par iz Chicaga obratio se Jonu Heinertu iz Wheeler Kearns Architects, kako bi dizajnirali kuću na obali jezera koja bi maksimalno iskoristila ljepotu prirodnog okruženja. Kao i u svim projektima ove kompanije, vrhunski kvalitet definira konačni rezultat.

RICHARD OLSEN, Forbes, viši urednik za arhitekturu: U smislu razmjera, veličine i identiteta, kako se ovaj projekat uklapa u vaš ukupni portfolio stambenih projekata?

JON HEINERT: Ono što definira naš studio nije prepoznatljiv stil, već prepoznatljiv proces. Za svaki projekt razvijamo više konceptualnih rješenja sa zaista različitim idejama u ranim fazama i koristimo ih za iskren razgovor s klijentima o tome šta im je zaista važno. S Meadow Lane Retreatom smo u početku predstavili četiri različita koncepta. Svaki organizira program drugačije u odnosu na liticu, drveće i jezero. Iz tih razgovora rođena je kuća koja je jedinstveno i lično njihova – i to je nit koja se provlači kroz sve što radimo.

Kuća i rješenja

OLSEN: Kreativno, sa stanovišta rješavanja dizajnerskih problema, koja su neka od najzadovoljavajućih rješenja koja su se ovdje pojavila?

JON HEINERT: Raspored s tri volumena je najzahtjevnije rješenje jer je morao postići mnogo stvari istovremeno. Stvara namjeran prijelaz s ulice na jezero, ali ti volumeni također štite privatnost od susjeda s obje strane, dok pažljivo uokviruju poglede. Na jezero, na unutrašnji vrt između volumena i na dvorišta susjeda iza. Djeluje varljivo jednostavno, ali je trebalo mnogo finog podešavanja da bi sve funkcioniralo glatko.

A onda paviljon – lebdeći krov iznad prozora sa svjetlom, zid od krečnjaka koji ga veže za tlo i drveni plafon od letvica koji se kontinuirano nastavlja od vanjskog do unutrašnjeg prostora. Zajedno, ti detalji zaista brišu granicu između unutrašnjeg i vanjskog prostora. Proširuje prostor na način koji se čini i namjernim i prirodnim.

OLSEN: Šta je sljedeće za vaš studio?

JON HEINERT: Trenutno imamo zanimljivu mješavinu projekata, u različitim fazama projektiranja i izgradnje, različitih veličina i tipova. To održava naše razmišljanje svježim i obostrano inspirativnim, što koristi svim projektima. U suštini, ono što uvijek tražimo je ista stvar koju je imao i ovaj projekt. Atraktivna lokacija, klijenti koji su zaista uključeni u proces i dizajnerski problem koji vrijedi pažljivo riješiti. Kada se ove stvari spoje, rad obično pronađe svoj vlastiti smjer.

Richard Olsen, novinar Forbesa