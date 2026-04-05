Iza zatvorenih vrata: Zašto kompanija koja zarađuje 700 miliona dolara godišnje ne može pronaći kupca

Godinama je OnlyFans bio mašina za zaradu za svog misterioznog vlasnika, milijardera Leonida Radvinskog. Investitori su bili zbunjeni ponudom nepoznatog kreditnog fonda da ga preuzmu – sve dok nisu saznali da mu je dijagnosticirana terminalna bolest.

Ponuda je, blago rečeno, bila tabu tema. Ali dok su investitori bili zgroženi sadržajem OnlyFansa, nesumnjivo ih je privukla njegova finansijska slika.

Sporazum, koji je sproveo relativno nepoznati fond iz San Francisca, procijenio je vrijednost britanske platforme, koja je postala globalni fenomen tokom pandemije, na 5,5 milijardi dolara. To je iznenađujuće niska procjena za kompaniju koja je 2024. godine ostvarila 1,4 milijarde dolara prihoda i 720 miliona dolara operativne dobiti za svog tajnog vlasnika, milijardera Leonida Radvinskog.

Ali onda su investitori saznali da se Radvinsky (43) suočava sa neizlječivom bolešću. Prema izvorima bliskim pregovorima, njegovo pogoršanje zdravstvenog stanja bio je razlog prodaje i ubrzanog procesa.

OnlyFans je objavio Radvinskyjevu smrt 23. marta, bez preciziranja kada ili gdje je umro. Njegova supruga Katie Chudnovsky, koju izvor blizak paru opisuje kao de facto poslovnu partnerku, navedena je kao njegova nasljednica.

Usporavanje rasta

Međutim, sudbina posla ostaje neizvjesna jer su se uslovi pregovora promijenili samo nekoliko sedmica prije Radvinskyjeve smrti. Potencijalni kupac je fond Architect Capital iz San Francisca, osnovan 2020. godine, koji je u početku finansirao brzorastuće latinoameričke startupove poput kolumbijske aplikacije za dostavu hrane Rappi, a danas se čini da se sve više fokusira na kompanije u krizi.

Leonid Radvinsky, Foto: Facebook

To trenutno nije slučaj sa OnlyFans. Pod Radvinskyjevim vlasništvom, kompanija je izrasla iz nišne platforme u globalnog giganta sa 377 miliona korisnika i 4,6 miliona kreatora sadržaja, uključujući seksualne radnice i poznate ličnosti poput glumice Amande Bynes, pjevačice Lily Allen i UFC borkinje Paige VanZant. U 2024. godini ostvarila je prihod od 7,2 milijarde dolara sa samo 46 zaposlenih sa punim radnim vremenom. Prema britanskim poslovnim dokumentima, kompanija uzima proviziju od 20 posto od svake transakcije. Ali investitori koji su razmatrali ovaj posao rekli su Forbesu da su vidjeli znakove usporavanja rasta i rizike povezane s odnosima s glavnim developerima, regulatorima i kompanijama kartica na kojima se posao zasniva, a koje bi se mogle povući u bilo kojem trenutku.

Prema riječima nekoliko investitora koji su čuli prezentaciju, Architectov plan pod novim vlasništvom uključuje velike promjene. Kompanija želi pozicionirati OnlyFans da se takmiči s mainstream platformama poput Patreona, privlačeći više kreatora koji objavljuju sadržaj bez eksplicitnih elemenata. Također planira dobiti bankarsku licencu kako bi smanjila svoju skupu ovisnost o kompanijama kreditnih kartica, koje imaju značajan utjecaj na poslovanje, te kako bi kreatorima pružila pouzdanije i jeftinije isplate. Cilj je transformirati OnlyFans u “pristojniju” platformu, “mjesto gdje se možete povezati sa svojim omiljenim bokserom ili sportistom”, kako je to rekao jedan investitor.

Problem veličine i reputacije

Uspjeh OnlyFansa donio je Radvinskom, ukrajinsko-američkom poduzetniku koji je započeo karijeru izgradnjom pornografskih referral stranica, bogatstvo od 4,7 milijardi dolara. Međutim, veličina, obim i reputacija platforme otežavaju njenu prodaju. Iako se predstavlja kao platforma za kreatore sadržaja, najpoznatija je po materijalima koji uključuju golotinju i seksualno eksplicitan sadržaj. Zato nije dostupna mnogim fondovima rizičnog kapitala i investicijskim fondovima, jer njihovi investitori imaju takozvane “klauzule o porocima” koje ograničavaju ulaganja u kontroverzne sektore poput duhana, kockanja, oružja i pornografije.

„To je pitanje rizika i reputacije, a ne finansija“, rekao je Shawn Silver iz Payment Nerds, koji je osnovao i prodao dva startupa za obradu plaćanja u industriji za odrasle. „Moglo bi biti da postoji neko u upravnom odboru ko se tome protivi iz vjerskih razloga. Mogao bi postojati etički odbor koji to ne želi. Bez obzira na to koliko novca donosi.“

Uprkos tome, mnoge je privukla transakcija zbog izuzetnih finansijskih pokazatelja kompanije. Još 2022. godine, Radvinsky je pregovarao o spajanju sa takozvanom SPAC kompanijom, dok je Financial Times izvijestio da je investiciona banka Forest Road sa sjedištem u Los Angelesu prošle godine pokušala pokrenuti preuzimanje. Ali drugi potencijalni kupci, koji su razmatrali ponudu, na kraju su odustali, tvrdi nekoliko investitora. “Ljudi jednostavno ne znaju šta će s tim”, rekao je jedan potencijalni investitor koji je želio ostati anoniman.

Architect Capital se pojavio ranije ove godine kao novi i neočekivani ponuđač. Osnivač fonda James Sagan je u intervjuu za New York Post 2025. godine tvrdio da je postao najveći vanjski investitor u Juul. Pionir industrije elektronskih cigareta bio je na rubu insolventnosti nakon što je FDA naredila povlačenje njegovih proizvoda s tržišta 2022. godine, a godinu kasnije postignut je sporazum od 1,7 milijardi dolara sa školskim okruzima u SAD-u zbog optužbi da je proizvodio proizvode djeci.

“Izuzetno povoljan posao”

Saganov fond od 500 miliona dolara bio je premalen da bi finansirao 60 posto udjela u OnlyFansu, pa je njegov tim mjesecima tražio podršku među fondovima rizičnog kapitala, investicijskim fondovima i porodičnim kancelarijama.

Wall Street Journal je ranije ove godine izvijestio da je vrijednost OnlyFansa u tom poslu procijenjena na 5,5 milijardi dolara, ili nešto više od sedam puta veće godišnje zarade – iznenađujuće niska cijena za poslovni model zasnovan na pretplati s visokom maržom. Plan je bio prikupiti dvije milijarde dolara kapitala i dodatne dvije milijarde dolara duga kako bi se transakcija zaključila do kraja marta.

Prema procjenama Forbesa, Radvinsky je u trenutku smrti imao bogatstvo od 4,7 milijardi dolara, što ga je činilo 869. najbogatijom osobom na svijetu

Onda je dogovor postao još bolji. Architect Capital je prije nekoliko sedmica obavijestio potencijalne investitore da se rok prodaje pomjera za nekoliko mjeseci i da neće biti potrebno dodatno zaduživanje. OnlyFans bi sam učestvovao u finansiranju putem takozvanog prodavčevog kredita. To znači da bi Radvinsky u suštini odobrio Saganu kredit na neodređeno vrijeme kako bi ubrzao prodaju, s kamatom od 7,5 posto godišnje do otplate.

Takav aranžman nije neuobičajen kod prodaje manjih kompanija, ali je rijedak kod transakcija vrijednih više milijardi dolara, posebno kada prodavca predstavlja velika investicijska banka poput Moelisa. Vlasnici obično žele čist izlazak iz vlasništva.

“Ovo je izuzetno povoljan dogovor”, rekao je jedan investitor.

OnlyFans je odbio da komentariše transakciju, a Architect nije odgovorio na višestruke zahtjeve za komentar.

Saganova ideja da privuče institucionalni kapital u posao upitne reputacije je neobična, ali ne i najneobičniji primjer u industriji za odrasle. Matična kompanija Pornhuba, MindGeek, preuzeta je od malo poznatog fonda Ethical Capital Partners za neobjavljeni iznos 2023. godine, nakon što se kompanija suočila s valom tužbi zbog objavljivanja sadržaja bez pristanka.

OnlyFans je također podvrgnut regulatornoj kontroli. Istraga Reutersa iz 2024. godine otkrila je da se materijal o seksualnom zlostavljanju djece pojavljivao na najmanje 26 računa na platformi. U martu 2025. godine kompanija je kažnjena sa 1,4 miliona dolara u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog neotkrivanja informacija o provjeri dobi. Uprkos godinama snažnih prihoda, rast OnlyFansa se usporio 2025. godine, a oslanjanje na kompanije kreditnih kartica predstavlja egzistencijalni rizik. Prema finansijskom sažetku koji je pregledao jedan investitor, kompanija je prošle godine imala oko 1,5 milijardi dolara prihoda i više od 700 miliona dolara profita – samo nešto više nego 2024. godine.

Radvinsky je kupio platformu 2018. godine od britanskog osnivača Tima Stokelyja i dodatno je usmjerio na sadržaj za odrasle, što prvobitno nije bilo dozvoljeno. Posao je procvjetao tokom pandemije, ali taj rast je zavisio od toga da li su korisnici mogli plaćati sadržaj kreditnim karticama.

Problemi s korisnicima kartica

Visa i Mastercard su godinama izbjegavali ozbiljno miješanje u industriju, sve dok istraga New York Timesa o eksploataciji djece na Pornhubu u decembru 2020., nije prisilila kompanije koje izdaju kartice da detaljnije prouče sektor, kaže Kyle Hall, direktor PayKingsa, koji je u ranim fazama obrađivao plaćanja za OnlyFans.

Suočeni s “nepoštenim” tretmanom banaka i prijetnjom blokiranja plaćanja karticama, OnlyFans je 2021. godine pokušao zabraniti eksplicitni sadržaj, ali nakon snažne reakcije javnosti, odluka je povučena u roku od šest dana, uz poruku da su uslovi za podršku kreatorima osigurani.

Ta sigurnost nije dugo trajala. Hall kaže da je početkom 2022. godine obaviješten da se svi računi OnlyFansa kod BMO Harrisa zatvaraju zbog procjene rizika. „Bila je to očajna situacija jer su u osnovi preko noći izgubili pristup svojim računima“, rekao je. Kompanija je potom primila desetine izvještaja od trećih strana koje obrađuju plaćanja.

Sagan govori investitorima da može riješiti regulatorne probleme. Jedan od najvećih troškova OnlyFansa su naknade za kreditne kartice, koje mogu doseći 10 posto zbog reputacijskog rizika, što čini veliki dio troškova poslovanja.

Sa sličnim problemima se suočavaju i sami kreatori, čije račune banke zatvaraju zbog njihove veze s industrijom za odrasle. Saganov plan uključuje dobijanje bankarske licence kako bi kreatorima pružio stabilnije isplate i veći udio u prihodima.

Rastuća konkurencija

Takvi potezi bi mogli povećati profitabilnost, ali fundamentalni poslovni rizici ostaju. Investitori su skeptični prema tvrdnjama da bi kompanija mogla izaći na berzu u roku od tri godine. Pored rizika vezanih za kartice, konkurencija također postaje sve jača – platforme poput Passes, Fanfix i Patreon već nude kreatorima mogućnost monetizacije bez stigme povezane s OnlyFansom.

Dodatni izazov predstavlja vještačka inteligencija. Investitori upozoravaju da bi porast sadržaja i chatbotova generiranih umjetnom inteligencijom mogao smanjiti potražnju za ljudskim kreatorima.

Saganu je odobreno produženje roka za zaključenje posla, ali vrijeme ponovo ističe. Ipak, čini se da je privukao interes porodičnih investicijskih kancelarija, koje nemaju ista ograničenja kao institucionalni fondovi.

Sporazum bi mogao biti presedan, ali promjena uslova i pravnih pitanja vezanih za nasljeđivanje, nakon Radvinskijeve smrti, mogla bi učiniti investitore dodatno opreznima.

Iain Martin, novinar Forbesa (link originalnog članka)