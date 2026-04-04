Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini u blagom padu

Najnoviji mjesečni pregled tržišta rada u Bosnia and Herzegovina, koji objavljuje državna Agencija za statistiku, pokazuje blagi pad nezaposlenosti, uz prisutne strukturne slabosti koje nastavljaju opterećivati ekonomiju.

Na dan 28. februara, 315.646 osoba bilo je registrovano na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što predstavlja smanjenje od 1.092 osobe ili 0,34% u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjem nivou, broj nezaposlenih smanjen je za 8.668 osoba, odnosno 2,67%. Žene čine većinu nezaposlenih, odnosno 187.730 ili 59,47%.

Srednji i viši nivoi obrazovanja

Pad nezaposlenosti zabilježen je u Federaciji BiH za 811 osoba (0,32%) i u Republika Srpska za 289 osoba (0,58%), dok je u Brčko Distriktu evidentiran blagi rast od 8 osoba (0,07%).

Struktura nezaposlenih ukazuje na dominaciju osoba sa srednjim i nižim nivoima obrazovanja. Najviše je kvalifikovanih radnika (KV) sa 31,42%, zatim nekvalifikovanih (NKV) sa 28,82% i osoba sa srednjom stručnom spremom (SSS) – 28,79%. Visokoobrazovane osobe (VSS) čine 7,96% ukupne nezaposlenosti, pri čemu žene imaju značajno veći udio u ovoj kategoriji.

Tokom februara ove godine, na evidencije se prijavilo 9.760 novih nezaposlenih koji traže posao, od čega 4.661 žena. Uporedo s tim, 10.899 osoba uklonjeno je iz evidencije, uključujući 5.626 žena. Od ukupnog broja brisanih, zaposlenje je pronašlo 6.954 osobe ili 63,80%, među kojima je 3.716 žena (53,44%).

U istom periodu poslodavci u BiH su prijavili potrebu za 2.771 radnikom, uključujući 698 žena, dok je 7.324 osoba ostalo bez posla. Među njima je bilo 3.502 žene, što čini 47,81% ukupnog broja.

Visoka nezaposlenost mladih

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj zaposlenih u januaru 2026. iznosio je 850.095, od čega 390.182 žene što predstavlja smanjenje broja zaposlenih u odnosu na decembar 2025. i to za 0,5%, dok je broj zaposlenih žena opao za 0,3%.

Anketa o radnoj snazi za četvrti kvartal 2025., pokazuje da je radnu snagu činilo 1.443.000 osoba, dok je broj neaktivnih bio gotovo identičan, odnosno 1.430.000. Ukupno je bilo 1.282.000 zaposlenih i 161.000 nezaposlenih, uz anketnu stopu nezaposlenosti od 11,1%.

Iako je stopa nezaposlenosti blago smanjena u odnosu na prethodni kvartal, a zaposlenost povećana za 0,2%, tržište rada ostaje obilježeno visokom nezaposlenošću mladih, koja je u četvrtom kvartalu 2025. iznosila 27,9%, uprkos značajnom padu od 5,6% u odnosu na prethodni period kada je iznosila 33,5%, navodi se u izvještaju Agencije za statistiku BiH.