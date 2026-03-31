Ovo su tri najpoželjnija poslodavca u BiH – evo zašto ih zaposlenici biraju

Zaposlenici u Bosni i Hercegovini sve više od svojih poslodavaca očekuju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, fleksibilnost te inkluzivno i podržavajuće radno okruženje, a kompanije koje uspješno odgovore na ove zahtjeve izdvajaju se kao najpoželjniji poslodavci na tržištu rada, pokazuje najnovije istraživanje portala MojPosao.ba, provedeno u saradnji s UNFPA-om i Sarajevskim otvorenim centrom, koje otkriva ko prednjači u inkluzivnosti i politikama usklađivanja poslovnog i porodičnog života.

U okviru istraživanja „Poslodavac godine sa najboljim politikama za usklađivanje rada i porodice (Family Friendly)“ i „Najinkluzivniji poslodavac 2025. godine“, tri kompanije su se posebno izdvojile, zauzevši vodeće pozicije u obje kategorije, a to su Nelt, UniCredit Bank d.d. Mostar i Personify Health.

Ispitanici su ove kompanije prepoznali kao organizacije koje aktivno podržavaju balans između poslovnog i privatnog života, nude fleksibilne modele rada i pokazuju razumijevanje za porodične obaveze zaposlenih.

Istovremeno, riječ je o kompanijama koje kontinuirano ulažu u wellbeing zaposlenika i njeguju kulturu inkluzije, jednakosti i međusobnog poštovanja.

Rezultati istraživanja jasno pokazuju da kvalitetno radno okruženje i inkluzivnost idu ruku pod ruku, te da upravo takve kompanije postaju prvi izbor talenata.

Faktori koji utiču na zadovoljstvo zaposlenih

Kada je riječ o faktorima koji najviše utiču na zadovoljstvo zaposlenih, fleksibilno radno vrijeme izdvojilo se kao najvažniji element (39 posto), a mogućnost rada na daljinu 31 posto. Značajnu ulogu ima i podrška u privatnim situacijama, poput odsustva u slučaju bolesti članova porodice (21 posto).

S druge strane, ključni elementi inkluzivnog radnog okruženja su jednake mogućnosti za napredovanje (23 posto), otvorena komunikacija i dostupni kanali za povratne informacije (19 posto), kao i transparentne prakse zapošljavanja (16 posto) i jasne politike koje promovišu diverzitet i inkluziju (15 posto).

Dodatno, zaposlenici ističu važnost profesionalnog razvoja dostupnog svima (25 posto), ali i društvene odgovornosti kompanija (20 posto), što potvrđuje da se od poslodavaca danas očekuje aktivnija uloga u zajednici, a ne samo dobri uslovi rada.

Iz UNFPA podsjećaju da već četvrtu godinu zaredom, kroz izbor najpoželjnijeg poslodavca, dodjeljuju priznanje za Family Friendly kompanije u okviru projekta „Veći izbor kroz politike prilagođene porodici“, koji se realizuje uz podršku međunarodnih partnera iz Austrije.

Kako su naveli u saopštenju, cilj ovog projekta je prepoznati i promovisati kompanije koje svojim zaposlenima omogućavaju ravnotežu između profesionalnog i privatnog života.

Ovakve inicijative, kako pokazuju rezultati istraživanja, postaju ključne u redefinisanju standarda na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.