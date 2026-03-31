Zlatni profit luksuznih proizvođača automobila u Zaljevu pod prijetnjom zbog rata s Iranom

Prema izvještaju Reutersa, luksuzni proizvođači automobila suočavaju se s ozbiljnim izazovima na Bliskom istoku, tržištu koje donosi izuzetno visoke profite uprkos relativno malom obimu prodaje.

Autori Nick Carey, Rachel More i Giulio Piovaccari navode da je tržište luksuznih vozila na Bliskom istoku ključno za prodaju modela s visokim maržama, ali bi moglo biti ozbiljno pogođeno zbog eskalacije sukoba s Iranom i istovremenog slabljenja globalne potražnje.

Među primjerima luksuza koji su do nedavno simbolizirali snagu ovog tržišta ističe se model Phantom Arabesque kompanije Rolls-Royce, izrađen po narudžbi kupca iz Dubaija. Vozilo krasi hauba s laserski graviranim motivima inspirisanim arapskom arhitekturom, uz enterijer od drveta izrađen po mjeri, a predstavljeno je u februaru neposredno prije izbijanja rata s Iranom.

Iako Bliski istok učestvuje s manje od deset posto u ukupnoj prodaji većine luksuznih proizvođača automobila, njegov značaj za profit je neuporedivo veći. Upravo zato trenutna nestabilnost predstavlja ozbiljnu prijetnju, posebno u trenutku kada potražnja za luksuznim vozilima opada gotovo širom svijeta.

Dodatni problem predstavlja činjenica da su mnogi luksuzni saloni u zemljama Zaljeva privremeno zatvoreni nakon izbijanja sukoba, što dodatno usporava prodaju i povećava pritisak na proizvođače koji bi mogli biti primorani na smanjenje proizvodnje.

Istovremeno, luksuzni proizvođači suočeni su s nizom problema i izvan regije. Prodaja u SAD-u pod pritiskom je zbog carina, kinesko tržište bilježi pad, a Evropa stagnira. U takvom okruženju Bliski istok ostaje jedno od rijetkih profitnih uporišta.

Sada, međutim, i to tržište pokazuje znakove zastoja. Poslovanje u segmentu personaliziranih vozila gotovo je stalo, a kupci su oprezniji. Kako ističu iz industrije, interes za nove luksuzne automobile trenutno nije prioritet u regiji.

Ako se kriza nastavi, proizvođači bi se mogli suočiti s daljnjim padom prodaje, pa čak i razmatrati smanjenje proizvodnje. Za sektor koji ovisi o visokim maržama i malim, ali izuzetno profitabilnim tržištima, to predstavlja ozbiljan udarac.

