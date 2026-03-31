Šta se dešava? Zlato na putu najgoreg mjeseca od 2008

Cijena zlata blago je porasla u utorak ujutro, ali je ovaj plemeniti metal i dalje na putu da zabilježi najveći mjesečni pad u gotovo 17 godina.

Spot cijene trenutno ukazuju na mjesečni pad od 14,6 posto, što bi bio najveći pad još od 2008. godine.

Rast cijene zabilježen je usljed kontinuirane neizvjesnosti oko toka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je ušao u petu sedmicu.

Geopolitičke tenzije i tržišne reakcije

Prema pisanju The Wall Street Journal, američki predsjednik Donald Trump rekao je saradnicima da je spreman okončati vojne operacije protiv Irana čak i ako Hormuški moreuz ostane uglavnom zatvoren.

U objavi na mreži Truth Social naveo je da su Sjedinjene Američke Države u ozbiljnim pregovorima s iranskim zvaničnicima, ali je upozorio da bi, ukoliko dogovor uskoro ne bude postignut, američke snage mogle napasti elektroenergetska postrojenja, naftna polja i strateški važan otok Kharg.

Državni sekretar Marco Rubio izjavio je za Al Jazeera da bi ciljevi Washingtona u Iranu mogli biti ostvareni u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.

Istovremeno, Reuters je izvijestio da je oko 2.500 američkih marinaca stiglo na Bliski istok, uključujući pripadnike elitne 82. zračno-desantne divizije.

Zašto zlato pada uprkos krizi

Iako se zlato tradicionalno smatra sigurnim utočištem u vremenima krize, trenutni sukob vrši pritisak na cijene.

Rast cijena nafte i gasa povećava očekivanja inflacije širom svijeta, što bi moglo dovesti do novog talasa povećanja kamatnih stopa, a to obično negativno utiče na cijenu zlata.

Investicioni menadžer Wayne Nutland ističe da su se odnosi na tržištu zlata značajno promijenili u posljednje četiri godine.

Prije rata u Ukrajini, cijena zlata je uglavnom imala obrnut odnos prema prinosima na obveznice i vrijednosti američkog dolara, rasla je kada su ti pokazatelji padali i obrnuto.

Nakon tog perioda, posebno tokom 2025. i početkom 2026. godine, zlato je raslo znatno više nego što bi historijski odnosi sugerisali.

Međutim, nakon izbijanja sukoba s Iranom, tržište se vratilo starim obrascima. Jačanje dolara i rast prinosa na obveznice doveli su do pada cijene zlata.

Nutland dodaje da je pad dodatno ubrzan činjenicom da su investitori odlučili unovčiti ranije ostvarene dobitke.

Povećana volatilnost i ponašanje investitora

Glavni investicioni direktor kompanije Netwealth, Iain Barnes, naglašava da je volatilnost zlata u posljednjim mjesecima bila dvostruko veća od historijskog prosjeka.

Centralne banke širom svijeta, koje žele smanjiti zavisnost od američkog dolara, doprinijele su rastu cijene zlata u prethodnim godinama. Međutim, tržište je u jednom trenutku ostalo bez novih kupaca, što je dovelo do masovne realizacije profita kada se neizvjesnost povećala, a dolar ojačao.

Barnes povlači paralelu s 2008. godinom, kada su investitori prekomjerno ulagali u robu, što je pojačalo oscilacije cijena nakon promjene ekonomskih uslova i jačanja dolara.

Prognoze i budući izgledi

Analitičari iz Goldman Sachs i dalje imaju pozitivan pogled na zlato uprkos trenutnom padu.

Oni procjenjuju da bi cijena mogla dostići 5.400 dolara po unci do kraja 2026. godine, uz podršku kontinuirane kupovine od strane centralnih banaka i očekivanog smanjenja kamatnih stopa od strane američkih Federalnih rezervi.

Ipak, kratkoročni rizici i dalje postoje. Produženi poremećaji u Hormuškom moreuzu mogli bi dodatno pritisnuti cijene kroz nastavak rasprodaje zlata.

S druge strane, srednjoročno gledano, situacija bi se mogla preokrenuti. Šire geopolitičke tenzije i slabljenje povjerenja u fiskalnu stabilnost zapadnih ekonomija mogli bi ponovo povećati potražnju za zlatom kao sigurnim utočištem.

