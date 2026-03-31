Slovenija ulazi na kinesko tržište sa rekordnom emisijom panda obveznica od 4 milijarde juana 

Po prvi put u svojoj historiji, Slovenija je izašla na kinesko finansijsko tržište emisijom tzv. panda obveznica vrijednih 4 milijarde juana (oko 505 miliona eura), čime je postavila novi rekord kao najveći inicijalni izdavač među državama u ovom segmentu tržišta. Ovim Ljubljana pravi strateški iskorak ka diverzifikaciji izvora finansiranja i širenju baze investitora izvan tradicionalnih evropskih okvira.

Alternativni izvori finansiranja

Kako navodi slovenačko Ministarstva finansija, trogodišnje obveznice denominirane u kineskoj valuti renminbi (RMB) nose kamatnu stopu od 1,89% i dospijeće 1. aprila 2029. godine. Struktura investitora pokazuje snažnu dominaciju kineskog tržišta, s obzirom na to da investitori iz Kine drže 93,4% emisije, dok Hong Kong učestvuje sa 6%, a investitori iz Afrike su preuzeli sa preostalih 0,6%.

Panda obveznice su instrument putem kojeg strani izdavači prikupljaju kapital na kineskom domaćem tržištu, u lokalnoj valuti, što im omogućava pristup velikoj i rastućoj investitorskoj bazi. Slovenija se odlučila na ovaj korak u trenutku kada evropske države sve aktivnije traže alternativne izvore finansiranja u uslovima nestabilnih globalnih finansijskih tokova.

Tržišne okolnosti

Uprkos svemu, vlasti naglašavaju da će emisije na kineskom tržištu činiti tek manji dio ukupnih godišnjih potreba za finansiranjem. Glavni kanal zaduživanja ostaju sindicirane euroobveznice na tržištima Evropske unije.

Transakciju je predvodila Bank of China Limited kao glavni aranžer i voditelj knjige upisa, dok su ulogu zajedničkih aranžera i voditelja knjige upisa preuzeli China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, HSBC Bank (China) Company Limited i The Export-Import Bank of China.

U zvaničnom saopćenju slovenačke vlade navodi se da su ove finansijske institucije imenovane kao vodeći i zajednički organizatori emisije na međubankarskom tržištu obveznica u Kini, uz napomenu da je realizacija bila uslovljena tržišnim okolnostima. Obveznice su ponuđene institucionalnim investitorima, uključujući i međunarodne ulagače koji pristupaju tržištu putem Bond Connect mehanizma, u skladu s važećim regulatornim okvirom.

Please enable JavaScript

