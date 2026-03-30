Šefica Evropske centralne banke izdala upozorenje

Christine Lagarde, predsjednica Evropske centralne banke (ECB), je u intervjuu za The Economist opisala tržišta kao “previše optimistična” kada je riječ o ekonomskom utjecaju rata u Iranu.

Lagarde je sukob opisala kao “pravi šok” koji je “vjerovatno prevazišao ono što trenutno možemo zamisliti”.

Kako je naglasila, moguće je da investitori potcjenjuju koliko dugo će poremećaji trajati. Tehnički stručnjaci, s druge strane, ne očekuju brz povratak u normalu zbog obima štete na energetskoj infrastrukturi. “Većina ljudi zapravo govori o godinama”, kazala je.

Prave ekonomske posljedice postat će vremenom jasnije, uključujući domino efekte na lanac snabdijevanja koje tržišta još nisu u potpunosti uzela u obzir.

Posebno je istakla helijum, ključni input za proizvodnju mikročipova, od kojih većina prolazi kroz Hormuški moreuz, čija rijetkost još nije odražena u troškovima poluprovodnika.

“Učimo gotovo korak po korak, dan po dan, kakve će biti stvarne posljedice”, dodala je.

Preporuka za oprez uslijedila je nakon teške sesije na Wall Streetu u četvrtak. S&P 500 pao je za 1,7%, što je njegov najgori jednodnevni pad od januara, dok su Dow Jones Industrial Average i Nasdaq Composite pali za 1%, odnosno 2,4%, prenosi Euronews.

Najveći poremećaj snadbijevanja u historiji

Pored Lagarde, izvještaj Međunarodne agencije za energetiku (IEA) za mart pokazao je da je sukob na Bliskom istoku doveo do najvećeg poremećaja snadbijevanja nafte u historiji.

Kako navodi Forbes Slovenija, ECB u osnovnom scenariju za ovu godinu već očekuje nešto višu inflaciju i niži ekonomski rast u zemljama eurozone. Iako je na sastanku u martu za sada ostavila nepromijenjene kamatne stope, uskoro bi mogle biti potrebne mjere.