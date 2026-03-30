Iran upozorava da vojska „čeka” dok Pentagon navodno planira mogućnost kopnene invazije

Iran je saopćio da njegova vojska „čeka” moguću kopnenu invaziju SAD-a, optužujući SAD da planiraju raspoređivanje kopnenih trupa dok javno govore o potencijalnim mirovnim pregovorima, nekoliko dana nakon što su SAD poslale dodatnih 3.500 mornara i marinaca na Bliski istok.

Ključne činjenice

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf u nedjelju je optužio SAD da „tajno planiraju” kopnenu invaziju uprkos „slanju poruka o pregovorima i dijalogu”.

Iranska vojska „čeka dolazak američkih trupa na kopnu kako bi ih spalila i zauvijek kaznila njihove regionalne partnere”, zaprijetio je Ghalibaf, prema prijevodu poruke koju su prenijeli iranski državni mediji, a objavio Associated Press.

Ghalibaf je također rekao da se Iran neće predati SAD-u, naglašavajući: „daleko od toga da prihvatimo poniženje”.

Pakistan je u nedjelju bio domaćin razgovora o smanjenju tenzija u vezi s Iranom, uz učešće zvaničnika Saudijske Arabije, Egipta i Turske, s ciljem da se potencijalno ponudi prostor za buduće mirovne pregovore između SAD-a i Irana, izvijestio je Reuters.

SAD su ranije poslale Iranu prijedlog plana primirja u 15 tačaka preko pakistanskih posrednika, rekao je u četvrtak specijalni izaslanik Steve Witkoff, iako je Iran navodno već odbio tu ponudu.

Kontekst

Oko 3.500 mornara i marinaca iz 31. ekspedicione jedinice marinaca stiglo je u regiju u petak, saopćila je Centralna komanda SAD-a u objavi na društvenim mrežama. Marinci su stigli na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, i dio su specijalizirane jedinice koja bi mogla pomoći vojsci u zauzimanju iranskih ostrva u Perzijskom zaljevu. Jedinica je raspoređena s avionima i „amfibijskim jurišnim i taktičkim sredstvima”, navela je Centralna komanda.

Pentagon je počeo izrađivati planove za višesedmične kopnene operacije u Iranu, objavio je Washington Post u subotu navečer, iako nije jasno da li će predsjednik Donald Trump odobriti te planove. Ranije prošle sedmice, Axios je izvijestio da Trumpova administracija razmatra dodatna raspoređivanja trupa kao dio „završnog udarca” protiv Irana, dok je Wall Street Journal naveo da bi to moglo značiti do 17.000 dodatnih američkih vojnika, uključujući oko 10.000 kopnenih trupa.

Šta je rekla Trumpova administracija

Predsjednik se nije obavezao na raspoređivanje kopnenih trupa u Iran, već je prijetio nastavkom zračnih udara. „Ne, ne šaljem trupe nigdje”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu 19. marta. „Da jesam, sigurno vam to ne bih rekao. Ali ne šaljem trupe. Učinit ćemo sve što je potrebno.”

Govoreći novinarima u Francuskoj u petak, državni sekretar Marco Rubio izrazio je uvjerenje da SAD mogu ostvariti svoje ciljeve, uništenje iranskih tvornica projektila i dronova, kao i zračnih i pomorskih snaga, bez kopnene invazije. „U većini stvari smo ispred plana i možemo ih ostvariti bez ikakvih kopnenih trupa, bez ijedne.”

Zachary Folk, Forbes