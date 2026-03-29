Iran će dozvoliti još 20 brodova da prođu kroz Hormuški moreuz

Iran će dozvoliti prolaz još 20 pakistanskih brodova kroz Hormuški moreuz, rekao je u subotu zamjenik pakistanskog premijera, opisujući taj potez kao “prethodnik mira”, dok je ponovno otvaranje moreuza jedan od ključnih uslova za pregovore Sjedinjenih Američkih Država u razgovorima s Iranom o okončanju sukoba.

Iran će dozvoliti prolaz dva broda dnevno kroz ovaj ključni naftni prolaz, objavio je online zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar, pozivajući se na državnog sekretara Marca Rubia, potpredsjednika J. D. Vancea i američkog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa, koji vode pregovore u ime SAD-a, zajedno s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem.

Dar je taj potez nazvao “dobrodošlim i konstruktivnim gestom Irana” i “značajnim korakom ka miru”.

Objava dolazi nakon što je Trump prošle sedmice tvrdio da je Iran dozvolio 10 brodova pod pakistanskom zastavom da prođu kroz Hormuški moreuz kao “poklon” Sjedinjenim Državama, iako detalji navodnog gesta ostaju nejasni.

Nije jasno da li su brodovi na koje je Trump mislio zapravo bili dio “neneprijateljskih plovila” koje je Iran prošle sedmice počeo puštati kroz ključni naftni prolaz, ili je to zaista bio gest prema SAD-u, kako je tvrdio.

Objava dolazi u trenutku kada je Iran efektivno preuzeo kontrolu nad moreuzom i nastoji uvesti naknadu za brodove koji traže siguran prolaz, izvijestilo je više medija, pozivajući se na iranske medije bliske vlastima.

Huti su se pridružili ratu

Pobunjenici Huti, koje podržava Iran, ispalili su u subotu rakete na Izrael, pridruživši se ratu i označivši novu eskalaciju koja bi mogla dodatno poremetiti globalni brodarski promet ako Huti iskoriste Crveno more, kao što su to učinili tokom izraelskog rata protiv Hamasa. Izrael je objavio da je presreo raketu ispaljenu iz Teherana, gdje se nalaze Huti.

Na šta treba obratiti pažnju

Rubio je u petak rekao da bi rat mogao trajati još nekoliko sedmica, što je prvo priznanje američkog zvaničnika da bi sukob mogao trajati duže od početnih procjena koje su se kretale između dvije i četiri sedmice.

Ključna pozadina

Trump tvrdi da SAD pregovaraju s Iranom o okončanju rata, iako Iran negira da se vode bilo kakvi razgovori. Posljednjih dana Trump je izrazio optimizam u pogledu napretka pregovora, ali je istovremeno rekao da ga nije briga hoće li Iran sjesti za pregovarački stol i zaprijetio da će nastaviti napad sve dok Teheran ne prihvati ciljeve Washingtona. Trump je postavio rok do 6. aprila za napade na iranske energetske objekte, osim ako Iran ne pristane na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok je Teheran rekao da jedan od uvjeta za okončanje rata uključuje priznavanje njegovog suvereniteta nad moreuzom.

Autor članka Sarah Dorn, Forbes