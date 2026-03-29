Objavljena lista najstarijih porodičnih preduzeća na svijetu – dva iz bivše Jugoslavije

Prema podacima Payroll Prices-a , oko 82 posto novih preduzeća preživi svoju prvu godinu. Do desete godine, samo oko 35 posto ostaje aktivno. Glavni razlozi za zatvaranje su loša prodaja, penzionisanje i prodaja preduzeća.

Iz te perspektive, zvuči impresivno da postoje porodične firme širom svijeta koje posluju generacijama, ili čak vijekovima. Istraživanje o cijenama plata otkrilo je najstarije porodične firme na svijetu koje su i dalje operativne i u većinskom su vlasništvu nasljednika tih porodica. Ručno su istražili sve vijesti o starim firmama na originalnim jezicima svake zemlje. Uslov da se kompanija pojavi na listi bio je da još uvijek posluje i da osnivačka porodica još uvijek ima ili je povratila većinski vlasnički udio.

Japanski hotel star preko 1300 godina

Najstarija obiteljska tvrtka se nalazi u Japanu i osnovana je 718. godine. Riječ je o hotelu i SPA Hōshi Ryokan, koji se donedavno smatrao i najstarijim hotelu na svijetu. Na njegovom čelu se sada izmijenilo čak 46 generacija.

Najstarija hrvatska obiteljska tvrtka je Gavrilović, koji je 1690. godine utemeljen kao mesarski obrt u Petrinji. Danas je to velika mesna industrija, no i dalje u rukama Đure (Georgea) Gavrilovića, odnosno nasljednika osnivača.

Većinski vlasnik Gavriovića Ðuro Gavrilović, slikano 2024. Foto: Ronald Goršić / Cropix

Podaci nisu dostupni za svaku zemlju, tako da su oni za istočnu i jugoistočnu Evropu dostupni samo djelimično. A Gavrilović je apsolutni pobjednik u toj regiji po pitanju dugovječnosti. U bivšoj Jugoslaviji podaci postoje samo za Srbiju i Crnu Goru. U prvoj je rekorder slastičarnica Pelivan iz 1851. godine, a u drugoj ‘Kod Pera na Bukovici’, kafana iz 1881. godine.

U sjevernoj i zapadnoj Evropi, rekorderi nekih zemalja su stariji od Gavrilovića, ali čak i u toj regiji Gavrilović se relativno dobro snalazi. Evropski pobjednik je Italija, tačnije njihova Pontificia Fonderia Marinelli. Ovaj porodični metalurški biznis pokrenut je oko 1000. godine.

Američki rekorder je Zlidjian, proizvođač muzičkih instrumenata koji se sada nalazi u SAD-u. Međutim, prvobitno je osnovan u Istanbulu 1623. godine. Južnoamerički rekorder je čileanski Hacienda Los Lingues, ranč koji je sada posvećen hotelskom smještaju, osnovan 1599. godine.

Na Bliskom istoku to su sirijski sapuni porodice Jebeili, lansirani 1330. godine. U Africi, južnoafrički proizvođač voća Boplaas 1743 Estate.

Najstarije porodične firme na svijetu; Mapa: Cijene plata