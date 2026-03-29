Proiranski video snimci preplavljuju društvene mreže, uključujući i Lego verziju Trumpa, ali X, Meta i TikTok šute

Proiranski propagandni videozapisi generisani pomoću AI-ja, od realističnih prikaza ratovanja do satiričnih videa sa Lego verzijama predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, skupljaju milione pregleda na društvenim mrežama usred rata s Iranom, ali većina platformi ne želi reći pokušava li ograničiti njihovo širenje.

Ključne činjenice

Obavještajna platforma Graphika rekla je za Forbes da je pratila jedan video, koji prikazuje Lego verziju Trumpa kako se budi obliven hladnim znojem dok Iran napada američke ratne brodove, i da potiče s Telegram naloga Akhbar Enfejari, što se prevodi kao „Eksplozivne vijesti“, koji je video objavio u nedjelju.

Prema Graphiki, video su u roku od sat vremena od originalne objave ponovo podijelili i Telegram nalog Tasnim News, koji podržava Iran, kao i ruska državna medijska agencija RT na platformi X, gdje ima 3,5 miliona pratilaca i ostvario je 850.000 pregleda.

Tasnim News, koji je povezan s Iranskom revolucionarnom gardom, ima 2,5 miliona pretplatnika na Telegramu (i skoro 400.000 pratilaca na X-u) i objavljivao je i drugu propagandu, često generisanu AI-jem, usmjerenu protiv Trumpa i Sjedinjenih Američkih Država.

Akhbar Enfejari ima naloge i na Instagramu, gdje ima 28.000 pratilaca, kao i na YouTubeu, gdje je od početka rata objavio desetak AI videa s Lego tematikom kako bi promovirao proiranske poruke.

Najpopularnija Instagram objava Akhbar Enfejarija, koja prikazuje Lego karikature Trumpa i Netanyahua, ima više od 260.000 pregleda.

Ipak, ovi Lego propagandni videozapisi postižu veći domet na platformi X: jedan video, koji je objavio korisnik s gotovo 400.000 pratilaca (prema profilu živi u Brazilu), prikupio je 2,5 miliona pregleda.

Videozapisi ciljaju zapadnu publiku kritičnu prema Izraelu—i Jeffreyju Epsteinu

Mnogi od ovih videa ciljaju zapadnu publiku, uz tekst na engleskom jeziku i reference na američku politiku. Jedan prikazuje Trumpa i Netanyahua kako sjede za stolom s Lego verzijom Sotone, gdje Trump drži fasciklu označenu kao „Epstein Files“, prije nego što pritisne dugme koje lansira raketu prema Iranu. Video zatim prelazi s scene koja izgleda kao iranska škola za djevojčice na ruševine s razbacanim cipelama i torbama, što očito upućuje na napad, sada pripisan američkoj raketi, na školu za djevojčice u Iranu, u kojem je na početku rata poginulo najmanje 175 osoba. Ostatak videa prikazuje iranske napade na Izrael i američke brodove.

Drugi video, koji također uključuje Lego verziju Trumpa, sadrži ono što izgleda kao AI generisani rap: „Tajne cure, pritisak raste, meta je zaključana, a sada se skrivaš, L.O.S.E.R.“, glasi refren. Pjesma također optužuje Trumpa da je žrtvovao američke vojnike „zbog laži“ i preokreće njegov slogan „Make America Great Again“ u „MIGA“, zamjenjujući Ameriku Iranom. AI muzički video prikazuje i scenu groba s Trumpovim imenom, oznojenog Trumpa na konferenciji za novinare dok odgovara na pitanja o Epsteinovim dokumentima, kao i Trumpa izgubljenog u labirintu oblikovanom poput iranske zastave.

Veliki broj

145 miliona — toliko su pregleda prikupili proiranski AI videozapisi koje su objavile desetine hiljada naloga u prvim sedmicama rata, prema podacima kompanije Cyabra. Analiza Cyabre pokazala je da mnoge objave imaju „jasne znakove koordinirane aktivnosti“, uključujući sličan jezik i sinhronizirane obrasce objavljivanja. U drugom izvještaju ove sedmice, Cyabra je analizirala uži skup od 47 naloga koji su širili proiransku propagandu i zaključila da su njihovi videozapisi prikupili 40 miliona pregleda, uglavnom na TikToku.

Kako društvene mreže reaguju na iransku propagandu

Meta, koja posjeduje Instagram, Facebook i WhatsApp, kao i TikTok i X nisu odgovorili na više zahtjeva za komentar. Metini standardi zajednice zabranjuju koordinirano neautentično ponašanje, koje definišu kao „složene oblike obmane koje provodi mreža neautentičnih naloga pod kontrolom iste osobe ili grupa“. TikTok također zabranjuje „prikrivene operacije utjecaja“, uključujući mreže naloga koje pokušavaju obmanuti ili utjecati na ljude u vezi s oružanim sukobima i drugim političkim temama. Politika platforme X o nasilnim subjektima zabranjuje „regrutiranje ili pružanje i distribuciju usluga (poput medija/propagande) radi ostvarivanja ciljeva“, ali mogu postojati izuzeci za državne subjekte.

Glasnogovornik YouTubea, Boot Bullwinkle, rekao je za Forbes: „Ako utvrdimo da je sadržaj povezan s koordiniranom operacijom utjecaja, uklanjamo ga u skladu s našim pravilima.“ Google objavljuje kvartalne izvještaje svoje grupe za analizu prijetnji, koja prati i suzbija prijetnje koje podržavaju vlade. Još nije objavljen izvještaj za prvi kvartal 2026. godine, koji bi obuhvatio rat s Iranom, ali kompanija navodi da se suprotstavila prijetnjama povezanim s Iranom još u trećem kvartalu 2025. U tom izvještaju Google je naveo da je ugasio 69 YouTube kanala povezanih s „koordiniranim operacijama utjecaja vezanim za Iran“, kao i dodatnih 15 kanala koji su širili proiranski sadržaj.

Glasnogovornik Reddita uputio je Forbes na pravila o manipuliranom sadržaju i obmanjujućem ponašanju, koja zabranjuju objave koje „manipuliraju informacijama ili neprimjereno utiču na narative“ o geopolitičkim događajima i drugim političkim temama. Politika također zabranjuje AI sadržaj koji „namjerno dovodi druge u zabludu o stvarnim događajima“.

Glavni kritičar

Dan Brahmy, suosnivač i izvršni direktor kompanije Cyabra, rekao je za Forbes da ne vjeruje da su društvene mreže učinile dovoljno da se suprotstave dezinformacijama i propagandi. „Mislim da je to kombinacija nedovoljnog ulaganja truda i pažnje, ali i nedovoljnog razumijevanja složenosti informacionog ratovanja i zlonamjerne propagande na internetu“, rekao je Brahmy.

Kako Bijela kuća koristi memove tokom rata s Iranom

Bijela kuća je također širila antiiranske poruke putem memova na društvenim mrežama, ponekad koristeći prepoznatljiv intelektualni sadržaj. Prošle sedmice objavila je video koji kombinuje scene iz „Wii Sports“ s onim što izgledaju kao napadi na Iran, a koji je prikupio više od 100 miliona pregleda na platformi X. Objavljeni su i videozapisi koji koriste elemente iz „Call of Duty“, NFL-a i MLB-a, kako bi prikazali vojne udare.

Conor Murray, Forbes