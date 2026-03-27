Koliko zaista vrijedi Donald Trump, Forbes donosi precizan odgovor

Prema najnovijoj procjeni koju objavljuje Forbes, bogatstvo Donalda Trumpa u martu 2026. godine iznosi oko 6,5 milijardi dolara, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu. Njegova imovina uvećana je za približno 1,4 milijarde dolara, velikim dijelom zahvaljujući kombinaciji političkog uticaja, pravnih pobjeda i širenja poslovnih aktivnosti, naročito u sektoru kriptovaluta.

Najveći zamah došao je upravo iz kripto svijeta, gdje su projekti povezani s Trumpom nakon izbora doživjeli nagli rast i dodali procijenjenih 1,8 milijardi dolara ukupnom bogatstvu. Dodatni finansijski impuls stigao je i iz sudnice, gdje je njegov pravni tim uspio poništiti presudu vrijednu pola milijarde dolara, čime je praktično oslobodio značajan kapital. Istovremeno, njegov ranije uspavani biznis licenciranja ponovo je oživio, donoseći oko 400 miliona dolara, dok su strani investitori i developeri nastojali uspostaviti poslovne veze s američkim predsjednikom.

Ipak, ukupna vrijednost nije rasla još brže zbog problema u medijskom segmentu. Dionice kompanije Trump Media & Technology Group, koja stoji iza platforme Truth Social, izgubile su više od 80 posto vrijednosti od izlaska na berzu, smanjujući Trumpov udio za oko 1,3 milijarde dolara. Uprkos tome, tržište i dalje održava visoku valuaciju zahvaljujući lojalnoj bazi investitora.

Veliki dio Trumpovog bogatstva danas čini likvidna imovina i kriptovalute, procijenjene na oko 2,1 milijardu dolara. Samo gotovina i brzo dostupna sredstva iznose oko 1,3 milijarde, prikupljena kroz prodaju kripto imovine, ali i ranije transakcije poput prodaje hotela u Washingtonu i refinansiranja nekretnina. Njegovi memecoin tokeni vrijede stotine miliona dolara, iako su izgubili značajan dio vrijednosti u odnosu na prošlu godinu, dok finansijski tokeni projekta World Liberty Financial nastavljaju privlačiti investitore, uključujući i međunarodne aktere.

U sektoru nekretnina i turizma, Trump i dalje drži snažnu poziciju. Njegovi golf klubovi i luksuzni resorti, uključujući imanja poput Mar-a-Lago, ostvaruju stabilan rast prihoda, pri čemu je poslovanje dodatno ojačalo nakon pandemije. Ukupna vrijednost ovog segmenta procjenjuje se na oko 1,5 milijardi dolara. S druge strane, široki portfelj nekretnina, od njujorških nebodera do imanja na Floridi i u Kaliforniji, vrijedi oko 1,2 milijarde dolara, iako su neki projekti opterećeni dugovima i promjenama na tržištu.

Zanimljivo je da su pojedini poslovni potezi, poput ulaganja u stabilne kriptovalute i međunarodnih partnerstava, dodatno diversifikovali njegove izvore prihoda. Iako ti projekti nose određeni rizik, oni istovremeno otvaraju prostor za dalji rast bogatstva.

Iako se vrijednost pojedinih dijelova Trumpovog poslovnog carstva smanjuje, ukupna slika ostaje snažna. Kako piše Forbes, s obzirom na to da je veći dio njegovog drugog predsjedničkog mandata tek pred njim, ne bi bilo iznenađenje da se njegovo bogatstvo u narednim godinama poveća za još nekoliko milijardi dolara.

