Zašto neki zaposlenici uvijek posljednji odgovaraju na e-mailove – i šta to znači

Svako radno okruženje ima takve ljude. Ljude koji rijetko brzo odgovaraju, koji čekaju dovoljno dugo prije nego što odgovore. Ne toliko dugo da izgleda nemarno, ali dovoljno dugo da se to primijeti.

U početku je lako objasniti. Zauzeti su. Na sastancima su. Njihov prioritet je nešto drugo. I ponekad je to zaista istina.

Ali vremenom se pojavljuju obrasci. Neki ljudi dosljedno odgovaraju posljednji. Ne povremeno. Predvidljivo. A kada je ponašanje predvidljivo, rijetko je slučajno.

Signal iza kašnjenja odgovora

Odugovlačenje se često tumači kao neefikasnost ili preopterećenje. U nekim slučajevima to i jesu, ali u drugim slučajevima funkcionira kao suptilni kontrolni signal.

Vrijeme odziva komunicira više od same dostupnosti. Ono prenosi relativnu važnost. Ko čeka, a ko ne, postaje indikator tihog statusa.

Iz perspektive socijalne signalizacije, brz odgovor može ukazivati ​​na spremnost, ali može i sugerirati ovisnost. Odloženi odgovori, nasuprot tome, sugeriraju diskreciju. Čini se da osoba bira kada će se angažovati, umjesto da samo reaguje.

Ova razlika je važna, posebno u okruženjima gdje je status nejasan ili osporavan.

Sociolozi već dugo tvrde da je kontrola nad vremenom oblik moći. Oni koji mogu odlučiti kada će reagovati, kada će se angažovati, a kada će odložiti, doživljavaju se kao autonomniji.

U tom smislu, odloženi odgovori nisu samo komunikacija – oni su način pozicioniranja.

Brz odgovor može signalizirati korisnost. Ali također može signalizirati dostupnost na zahtjev. Odloženi odgovor stvara distancu. Uvodi ideju da je pristup ograničen.

Ta distanca može povećati percipirani autoritet, čak i kada to nije namjerno.

Strateška dvosmislenost odlaganja

Ono što odugovlačenje čini posebno efikasnim jeste njegova dvosmislenost.

Kasni odgovor se uvijek može objasniti. Prepun raspored. Sastanci jedan za drugim. Dubok rad. Vanjski pritisak. Ova objašnjenja su često uvjerljiva, a ta uvjerljivost štiti ponašanje.

Ovo je u skladu s istraživanjima o upravljanju utiscima. Pojedinci oblikuju način na koji ih drugi doživljavaju, često kroz male, neosporno objašnjive radnje, a ne kroz otvorene signale.

Odgađanje odgovora omogućava osobi da izgleda i zauzeto i selektivno. Održava sliku željene osobe, bez eksplicitnog naglašavanja.

Zašto to frustrira timove

Iako odlaganje može poboljšati individualno pozicioniranje, ono često stvara trenje na nivou tima.

Posao se usporava. Odluke se odlažu. Ljudi počinju čekati umjesto da djeluju. Vremenom, brzina reakcije postaje neujednačena i koordinacija pati.

Što je još važnije, namjeru postaje teško pročitati. Kolege počinju da se pitaju: Da li me ignoriše? Da li mu je ovo prioritet? Da li pretjerujem?

Ova neizvjesnost uvodi nepotrebno kognitivno opterećenje. Umjesto da se fokusiraju na posao, ljudi provode vrijeme interpretirajući ponašanje.

Tu dolazi do izražaja teorija atribucije. Kada je ponašanje nejasno, ljudi pretpostavljaju namjeru.

A kada postoji dvosmislenost, često pretpostavljaju negativnu namjeru.

Odloženi odgovor može biti rezultat opterećenja poslom. Ali se lako tumači kao ravnodušnost ili izbjegavanje.

Kada ovo tumačenje prevlada, povjerenje se polako narušava. Ljudi prilagođavaju način komunikacije – postaju oprezniji, formalniji, a ponekad i distanciraniji.

Kada odugovlačenje postane obrazac

Povremeno odlaganje je normalno. Dosljedno odugovlačenje je signal.

Kada neko uvijek zadnji odgovori, drugi počinju da se prilagođavaju. Poruke se šalju ranije. Praćenja postaju sve češća. Očekivanja se mijenjaju.

U nekim slučajevima, ponašanje nesvjesno stvara hijerarhiju. Osoba koja posljednja odgovori postaje ona na koju drugi čekaju. Utjecaj raste, ne zbog formalnog autoriteta, već zbog kontrole tokom vremena.

Rijetko se o tome otvoreno govori, ali se to široko osjeća.

Kada ljudi primjete da odugovlačenje postaje obrazac, često ga i sami počnu praktikovati.

Reakcije u timu su spore. Svi počinju strateški upravljati svojim reakcijama. Ono što je započelo kao ponašanje jedne osobe postaje kolektivna norma.

U tom trenutku, komunikacija postaje manje koordinacija, a više pozicioniranje. Cijena je brzina, jasnoća i, u konačnici, povjerenje.

Šta efikasni lideri rade drugačije

Snažni lideri razumiju da vrijeme reakcije nije samo operativno, već i kulturno. Oni namjerno određuju kada reaguju i zašto. Prepoznaju da dosljednost gradi povjerenje više nego sama brzina.

To ne znači da odmah morate odgovoriti na sve. Zato budite predvidljivi. Ako vođa brzo reaguje kada je nešto hitno, a sporije kada nije, tim uči kako da interpretira vrijeme odziva.

Jasnoća zamjenjuje nagađanje.

Vođe također eksplicitno postavljaju očekivanja. Ako odgovor zahtijeva vrijeme, oni to i kažu. Ako nešto nije prioritet, oni to signaliziraju. To smanjuje potrebu da drugi tumače tišinu.

Cilj nije stalna dostupnost. Cilj je jasnoća namjere.

Odloženi odgovori postaju problematični samo kada stvaraju dvosmislenost. Kada ljudi moraju interpretirati tišinu, oni popunjavaju prazninu pretpostavkama.

Jasna komunikacija popunjava tu prazninu. Kratka poruka prijema. Napomena o vremenu odgovora. Jednostavno ažuriranje napretka. Ovi mali signali sprječavaju da se kašnjenje pogrešno protumači kao nepoštovanje.

Najefikasniji profesionalci ne koriste odugovlačenje da signaliziraju status. Oni koriste jasnoću.

Oni reaguju na način koji olakšava koordinaciju, a ne otežava. Uklanjaju dvosmislenost, umjesto da se na nju oslanjaju.

Na kraju krajeva, pravi signal moći nije koliko dugo neko čeka da odgovori. Toliko je lako održati druge, jer su u većini organizacija ljudi koji pokreću zamah vrijedniji od onih koji ga tiho kontrolišu.

Benjamin Laker, saradnik Forbesa

Why Some Employees Always Reply Last—And What It Signals