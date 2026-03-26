Šta trebate znati o AI robotu koji se pojavio uz Melaniju Trump i njegovom vlasniku milijarderu

Humanoidni robot Figure 03 pojavio se na Tehnološkom samitu Bijele kuće, gdje je samostalno održao glavni govor.

Prva dama SAD-a Melania Trump pojavila se na tehnološkom samitu Bijele kuće u pratnji humanoidnog robota, koji je održao kratak glavni govor i promovira se kao buduća “zamjena za ljudski rad”.

Robot, kojeg je razvila kompanija Figure AI i nazvan Figure 03, polako je hodao uz prvu damu kroz hodnik Cross Halla u Bijeloj kući prije nego što je održao uvodni govor, gestikulirajući rukama, predstavljajući se, zahvaljujući prvoj dami i rekavši “dobrodošli” na 11 različitih jezika.

Slika 03 je zatim prošla oko zvučnika na vrhu, dok su oni u tišini posmatrali kako se robot uspješno vraća niz hodnik.

Izvršni direktor kompanije Figure AI, Brett Adcock, tvrdio je na X platformi da robot radi potpuno autonomno. Pojavljivanje u Bijeloj kući uslijedilo je nekoliko dana nakon što je izvršni direktor Salesforcea, Marc Benioff, objavio video na kojem baca pakete ispred robota Figure 03 dok robot sortira pošiljke u skladištu, nazvavši to “impresivnim”.

Kompanija kaže da će Figure 03 koštati 24.760 dolara i da se smatra direktnim konkurentom Teslinom robotu Optimus i 1X-ovom robotu NEO, čija se isporuka očekuje ove godine za oko 20.000 dolara.

Figure 01 i Brett Adcock / FOTO: Cody Pickens za FORBES

Ko je Brett Adcock?

Adcock (39) je tehnološki poduzetnik s procijenjenom neto vrijednošću od 19,1 milijardi dolara, što ga čini 135. najbogatijom osobom na Forbesovoj listi milijardera. Nedavno je pokrenuo laboratoriju za umjetnu inteligenciju pod nazivom Hark, koja će razvijati softver i hardver za vlastiti AI model. Također je suosnivač Covera, kompanije koja razvija sigurnosne sisteme za otkrivanje skrivenog oružja u školama. Adcock nema jasne veze s Bijelom kućom, a njegove jedine zabilježene političke donacije su relativno mala uplata (15.000 dolara) platformi ActBlue, kao i prethodne donacije dvojici bivših članova Kongresa – senatoru Joeu Manchinu i zastupniku Deanu Phillipsu.

Ko su svi investitori?

Figure AI su podržali tehnološki giganti, uključujući Nvidia, Microsoft, Salesforce i Samsung. Kompanija, osnovana 2022. godine, prošle godine je prikupila više od milijardu dolara u okviru finansiranja serije C, što joj je u septembru dalo vrijednost od 39 milijardi dolara. Adcock je 2024. godine rekao za Forbes da je cilj robota Figure AI da “postanu univerzalna zamjena za ljudski rad”. Figure 03 je najnovija verzija humanoidnih robota ove kompanije, sa modernijim dizajnom od svog prethodnika, Figure 02. Novi model je devet posto lakši i ima poboljšani audio sistem za komunikaciju u realnom vremenu. Još nije poznato kada će Figure 03 biti dostupan potrošačima, ali izvještaji ukazuju na moguće lansiranje krajem 2026. godine.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link originalnog članka)