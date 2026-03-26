Sarajevo povezanije nego ikad: Ljetni red letenja 2026. donosi nove destinacije

Međunarodni aerodrom Sarajevo ulazi u sezonu ljetnog reda letenja 2026. s ambicijom da Bosnu i Hercegovinu poveže s Europom i svijetom kao nikada do sada. Od 29. marta, putnici će moći birati između 39 destinacija, zahvaljujući 24 aviokompanije koje svoje operacije usklađuju s potrebama turističkog i poslovnog prometa. Posebno značajan korak čini se uvođenjem tri potpuno novih linije koje dodatno jačaju međunarodnu povezanost glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Po prvi put na sarajevsko nebo uzlijetjet će Transavia France, članica grupe Air France–KLM, koja od sredine aprila uspostavlja direktnu liniju između Pariza (Orly) i Sarajeva. Ova rutu, sa dvjema sedmičnim frekvencijama, označava važan iskorak u povezivanju BiH s jednim od najvažnijih centara evropske politike, kulture i biznisa. Putnici sada imaju mogućnost ne samo poslovnih putovanja, već i turističkih posjeta koje će dodatno približiti dvije zemlje.

Njemačka prijestolnica također se vraća na mapu sarajevskih destinacija. Aviokompanija Eurowings, u okviru svojih širenih operacija iz Berlina, ponovo uvodi direktne letove prema Sarajevu tokom ljetne sezone. Ova linija rezultat je koordiniranih napora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede, a cilj je jačanje turističke ponude i otvaranje prostora za nove aviokompanije. Berlin se sada pridružuje Keln, Stuttgartu i ostalim njemačkim destinacijama, dodatno učvršćujući vezu Bosne i Hercegovine sa središtem Evrope.

Sredinom ljeta, Sarajevo će dobiti i direktnu vezu s Turskom. Aviokompanija AJet od jula uvodi liniju Ankara – Sarajevo, realizirajući letove svake srijede i subote. Ova ruta dodatno jača kulturnu, turističku i poslovnu povezanost dvaju glavnih gradova, potvrđujući trend strateške ekspanzije AJet-a prema Bosni i Hercegovini.

Ljetni red letenja 2026. također donosi povratak sezonskih linija koje putnicima omogućavaju posjete destinacijama poput Soluna, Kopenhagena, Osla, Pariza-Beauvaisa, ali i udaljenijih gradova i odmarališta na Bliskom istoku i u Egiptu. Prisustvo renomiranih aviokompanija poput Norwegian Air Shuttle, SAS, Qatar Airways, Oman Air i drugih dodatno osnažuje status Sarajeva kao regionalnog čvorišta.

Međunarodni aerodrom Sarajevo ovim potezima potvrđuje svoju ključnu ulogu u povezivanju Bosne i Hercegovine sa svijetom, otvarajući brojne mogućnosti za turizam, poslovna putovanja i kulturnu razmjenu. Ove sezone, putovanje iz Sarajeva više nije samo tranzit, ono je iskustvo koje simbolizira Sarajevo povezivanje kao nikada prije.

