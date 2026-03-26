Njemačka uvodi umjetnu inteligenciju u ratno odlučivanje

Njemačka vojska intenzivno radi na uvođenju alata umjetne inteligencije kako bi značajno ubrzala donošenje odluka u ratnim uslovima, oslanjajući se na lekcije iz rata u Ukrajini, gdje su dronovi i savremeni senzori dramatično povećali količinu dostupnih podataka s bojišta i promijenili način vođenja operacija, javlja Reuters.

Christian Freuding, general-potpukovnik, koji je prošlog oktobra postao načelnik vojske nakon godina nadgledanja njemačkih isporuka oružja Kijevu, za Reuters je podijelio svoja zapažanja sa ukrajinskih komandnih mjesta, gdje su dronovi i savremeni senzori povećali količinu podataka s bojišta.

„Ukrajinci koriste podatke koje su prikupili tokom četiri godine rata. Na osnovu tih podataka, umjetna inteligencija može zaključiti kako je neprijatelj djelovao u sličnim situacijama u prošlosti i preporučiti protivmjere“, izjavio je za Reuters, uz napomenu da se zadaci koji sada zahtijevaju stotine ljudi i dane rada mogu značajno ubrzati uz pomoć AI-a, dodajući da konvencionalne metode same po sebi nikada neće biti dovoljne da „prekinu ciklus donošenja odluka protivnika“.

Freuding je sugerirao da se pri razvoju i treniranju analitičkih alata koriste podaci prikupljeni u Ukrajini, ali i oni s njemačkih vojnih vježbi, uz obavezno usklađivanje sa operativnim principima Njemačke.

Isključivo savjetodavna uloga

Govoreći o etičkoj dimenziji, naglasio je da će umjetna inteligencija imati isključivo savjetodavnu ulogu, s ciljem da podrži, a ne zamijeni ljudsko odlučivanje.

„Zadatak donošenja analitičkih i uravnoteženih odluka uvijek će ostati na čovjeku, na vojniku“, rekao je, dodajući da, iako konkretan AI proizvod još nije odabran, primjena te tehnologije predstavlja prioritet.

Također je ukazao na potrebu da njemački AI sistemi budu usklađeni s NATO standardima koji se stalno razvijaju. Nije odbacio mogućnost razvoja evropskog rješenja, ali je napomenuo da američke tehnologije mogu ponuditi određene praktične prednosti zbog svoje, već uznapredovale, primjene.

„Lično smatram da je važno da što prije uspostavimo funkcionalan sistem. Naravno, pitanja poput suvereniteta podataka i sigurnosti moraju se uzeti u obzir“, dodao je.

U međuvremenu, američka vojska već koristi AI alat Maven, koji je razvila kompanija Palantir iz Silicijske doline, za obradu podataka s bojišta, uključujući fotografije i videozapise, s ciljem unapređenja situacijske svjesnosti i bržeg donošenja odluka.