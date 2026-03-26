Njemačka razmatra porez na šećer i zabranu energetskih pića za djecu

Njemačka se sprema za potencijalni zaokret u zdravstvenoj politici dok regionalna skupština ove sedmice razmatra prijedlog za uvođenje poreza na zaslađena pića i zabranu prodaje energetskih napitaka mlađima od 16 godina. Inicijativa, koju predvodi premijer savezne pokrajine Schleswig-Holstein Daniel Guenther, ima za cilj da pokrene zakonodavni proces i otvoriti put strožim mjerama u borbi protiv gojaznosti i povezanih bolesti.

Prijedlog ne precizira tačan model oporezivanja, ali predviđa da bi prikupljeni prihodi bili usmjereni u zdravstvene programe. Guenther naglašava da bi proizvođači morali dobiti jasan podsticaj za smanjenje količine šećera u proizvodima, što, kako navodi, do sada nije bio slučaj. Uporedo s tim, planirana zabrana energetskih pića za maloljetnike bazira se na zabrinutosti zbog visokog udjela kofeina, taurina i šećera.

Podijeljeni stavovi industrije

Više političkih stranaka se pridružilo inicijativi, uključujući CDU, Zelene i Socijaldemokratsku partiju Njemačke, iako su konzervativci ranije odbacivali slične prijedloge. Zastupnik Zelenih Johannes Wagner kazao je da industrija nema dovoljno poticaja da samostalno smanji sadržaj šećera, dok Sabine Dittmar iz SPD-a smatra da bi porez trebao biti progresivan, s većim opterećenjem za proizvode s višim udjelom šećera.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 100 zemalja već primjenjuje slične poreze, uključujući države Evropske unije poput Belgije, Francuske i Portugala. Ipak, ne postoji jedinstvena politika na nivou Evropske unije, pa odluke o ovom pitanju ostaju u nadležnosti nacionalnih vlada.

Istraživanja ukazuju na potencijalne koristi ovakvih mjera. Studija Tehničkog univerziteta u Minhenu procjenjuje da bi model sličan britanskom koji je uveo progresivnu stopu poreza proizvođačima, mogao smanjiti dnevni unos šećera za 2 do 3 grama, i samim time spriječiti ili odgoditi do 244.000 slučajeva dijabetesa tipa 2 u narednih 20 godina te donijeti uštede do 16 milijardi eura.

S druge strane, industrija upozorava na moguće negativne posljedice. Udruženje WVZ tvrdi da bi dodatno oporezivanje moglo dovesti do zamjene šećera umjetnim zaslađivačima bez stvarnog poboljšanja javnog zdravlja, naglašavajući da ne postoji jedinstven uzrok gojaznosti.

