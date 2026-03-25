Zašto bi SAD mogao zauzeti otok Kharg u ratu s Iranom i šta bi moglo poći po zlu

Prema izvještajima, američka vojska razmatra slanje borbene brigade kopnene vojske u Iran, moguće kako bi pomogla u preuzimanju otoka Kharg, ključnog naftnog centra Irana, koji predsjednik Donald Trump vidi kao važan cilj, iako strategija nosi značajne rizike koji bi mogli dodatno podići cijene nafte.

Ključni podaci

The Wall Street Journal je u utorak izvijestio da je Pentagon izdao pismenu naredbu za raspoređivanje 82. zračne divizije američke vojske, koja broji oko 3.000 vojnika, na Bliski istok, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika.

Izvještaj dolazi dan nakon što je The New York Times pisao o mogućem raspoređivanju borbenih snaga kopnene vojske koje bi moglo pomoći u zauzimanju otoka Kharg, prema neimenovanim zvaničnicima odbrane, koji su napomenuli da su vojnici iz “Immediate Response Force” 82. zračne divizije, sposobni biti poslani bilo gdje u roku od 18 sati.

Trump razmatra preuzimanje otoka kao način pritiska na Iran da otvori Hormuški moreuz, ključni naftni prolaz koji je praktično zatvoren od početka sukoba krajem februara, prenio je Axios prošle sedmice, pozivajući se na neimenovane izvore.

Trumpovo razmišljanje o otoku Kharg nije jasno, ranije ovog mjeseca je rekao da zauzimanje otoka nije “visoko na listi” njegovih prioriteta u ratu s Iranom, ali je u četvrtak upozorio: “možemo zauzeti otok kad god želimo… uništili smo sve osim cijevi,” rekao je novinarima, misleći na ciljana gađanja vojne infrastrukture na otoku ranije ovog mjeseca, dodajući: “cijevi smo ostavili jer bi njihova rekonstrukcija trajala godinama.”

Trump je odavno razmišljao o napadu na otok Kharg, rekavši The Guardianu 1988. godine da bi, ako Iran napadne američke snage, “učinio nešto s otokom Kharg. Ušao bih i zauzeo ga.”

Kada bi SAD mogli potencijalno napasti otok Kharg

Ako Trump odluči zauzeti otok Kharg, operacija se ne bi dogodila najmanje mjesec dana kako bi SAD imale vremena “oslabilo Irance dodatnim napadima,” rekao je neimenovani izvor upoznat sa strategijom za Axios.

SAD su 13. marta izvele napade na više od 90 ciljeva na otoku Kharg, koji su “uključivali svu vojnu infrastrukturu, uključujući protuzračnu odbranu, mornaričku bazu, skladišta mina i objekte za njihovu upotrebu,” rekao je predsjednik Zajedničkog štaba Dan Caine. Trump je rekao da su napadi “potpuno uništili” vojne objekte na otoku, ali da naftna infrastruktura nije dirana, dodajući: “samo jedna riječ i cijevi će nestati. Njihova rekonstrukcija bi trajala dugo.”

Pistama oštećenim u napadima vjerovatno će trebati popravke prije nego što američke snage budu poslane na otok, prenosi The New York Times, pozivajući se na bivše neimenovane američke komandante koji su rekli da bi popravke najvjerovatnije obavili marinci uz podršku 82. zračne divizije.

Gdje se nalazi otok Kharg i šta se tamo nalazi

Otok je koralni greben udaljen oko 24 km od iranske obale u sjevernom Perzijskom zalivu i veličine otprilike jedne trećine Menhetna. Živi tamo oko 20.000 ljudi, uglavnom radnika u naftnoj industriji.

Otok prerađuje oko 90% iranskog izvoza nafte i sadrži skladišta nafte i cjevovode koji povezuju glavna iranska naftna polja. Iransko ministarstvo nafte upravlja sa tri glavna energetska čvorišta na otoku, uključujući jedno u vlasništvu Falat Iran Oil Company, najveće rafinerije u zemlji, prenosi The New York Times. Na otoku se također nalazi i kompanija Kharg Petrochemical.

Otok ima pristaništa koja mogu primiti do 10 velikih tankera. Tankeri transportuju pošiljke kroz Hormuški moreuz do Arapskog mora, pri čemu mnogi idu u Kinu, koja kupuje oko 90% iranskog sirovog izvoza.

Koji su rizici od invazije otoka Kharg

Napad na naftnu infrastrukturu otoka mogao bi ozbiljno oštetiti iransku ekonomiju, ali nosi značajne rizike, uključujući:

Moguće američke žrtve,

Osvetničke napade Irana na druge države Perzijskog zaliva,

Dalje povećanje globalnih cijena nafte,

Nema garancije da će Iran ponovno otvoriti moreuz.

Slanje kopnenih snaga bilo gdje u Iran također je vrlo nepopularno među američkom javnošću, nedavno istraživanje Reuters/Ipsos pokazalo je da samo 7% podržava rat na velikoj skali, dok 65% vjeruje da će Trump ipak pokrenuti kopnenu operaciju.

Trump je nedavno rekao novinarima da “ne šalje trupe nigdje,” ali je dodao: “ako bih ih slao, sigurno vam ne bih rekao.”

Tangent

Senator Lindsey Graham pozvao je Trumpa da zauzme otok Kharg, rekavši za Fox News: “ako smo mogli na Iwo Jima, možemo i ovo,” što je izazvalo dvostranačku kritiku jer su u bitci za Iwo Jima poginula 7.000 američkih vojnika.

Zastupnica Nancy Mace zatražila je da Graham bude “uklonjen iz Situation Room” zbog tih komentara, dodajući: “ne želim čuti ni riječ od čovjeka koji nema djecu,” napisala je na X (Graham nema djece). Zastupnica Anna Paulina Luna napisala je da je komentari “duboko uznemirili,” optužujući Grahama za “nedostatak poštovanja prema životu” i da se ponaša kao da su američke trupe “iskoristiva stoka.”

Ključni kontekst

Trump je u ponedjeljak odustao od prijetnji napadom na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, postavljajući petodnevni rok za pregovore s Iranom o “potpunom i sveobuhvatnom rješenju neprijateljstava na Bliskom istoku.”

Trump je tvrdio da su SAD imale “produktivne” razgovore s Iranom, što su oni negirali, optužujući ga da to govori kako bi smirio tržište nakon što su tri glavna indeksa zabilježila četiri uzastopna tjedna gubitaka.

Ova Trumpova promjena stava dolazi nakon što je u subotu zaprijetio da će američka vojska “udariti i uništiti” iranske elektrane u roku od 48 sati ako ne otvore Hormuški moreuz.

Sara Dorn, Forbes