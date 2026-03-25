Australski proizvođač zlata na pragu velikog povratka

Najgori bi mogao postati najbolji ako se pad cijene dionica najveće australske kompanije za iskopavanje zlata, Northern Star Resources, preokrene u narednih šest mjeseci, kako vjeruju neke investicione banke.

Višestruka smanjenja procjena proizvodnje, koja su prethodila nedavnom oštrom padu cijene zlata, pokrenula su odlazak investitora iz ove dionice, koja je pala za 40% u posljednjih mjesec dana, čime je znatno nadmašila pad cijene zlata od 15% u istom periodu.

Kriza u Northern Staru počela je neuspjelom nadogradnjom glavnog izvora zlata kompanije, površinskog kopa Fimiston na periferiji australske zlatne prijestolnice Kalgoorlie.

Rudnik, koji posluje pod različitim imenima i upravama više od 120 godina, dubok je i posljednjih godina opterećen zastarjelim postrojenjima i opremom za preradu rude.

Kriza nadogradnje

Northern Star je započeo veliki projekt modernizacije prije dvije godine, ali je došlo do kašnjenja u završetku radova, što je dovelo do neplaniranih zastoja u radu postrojenja, pada proizvodnje zlata i rasta troškova.

Kompanija je zatim dodatno pogoršala situaciju povlačenjem prognoza proizvodnje, čak tri puta.

Uz usporavanje u Kalgoorlieju, pojavili su se i problemi na drugim rudnicima gdje su troškovi rasli, a potom je od početka marta cijena zlata pala za 1000 dolara po unci.

Neki investitori izgubili su povjerenje u menadžment Northern Stara, ali iskusni analitičari vjeruju da su sve loše vijesti već poznate, što otvara prostor za rast vrijednosti dionica, koji bi mogao dovesti čak i do njihovog udvostručenja u narednih 12 mjeseci.

Citi, vodeća investiciona banka, poručila je klijentima nakon posljednjeg smanjenja procjene proizvodnje da Northern Star i dalje ostaje preporuka za kupovinu, s ciljanom cijenom od 19,25 dolara (27,50 australskih dolara), što implicira rast od 7 dolara (57%) u odnosu na posljednju cijenu od 12,25 dolara.

Australska Macquarie banka je opreznija, ali vidi potencijal za oporavak Northern Stara nakon niza operativnih problema. Procjenjuje rast dionica od 43% na 17,50 dolara.

“Iako priznajemo trenutno smanjenje procjena i neizvjesnost u narednih šest mjeseci dok traje transformacija u Kalgoorlieju, gledajući narednu finansijsku godinu, pokazatelji vrijednosti dionice nisu zahtjevni,” saopćio je Macquarie.

Cijena bi se mogla udvostručiti

Specijalizirani berzanski posrednik za rudarski sektor Bell Potter još je optimističniji, zadržavajući raniju ciljanu cijenu za Northern Star od 24,50 dolara, što je tačno dvostruko više od trenutne cijene od 12,25 dolara.

“Naša ciljana cijena ostaje nepromijenjena na 24,50 dolara (35 australskih dolara) i zadržavamo preporuku za kupovinu,” navodi Bell Potter.

“Razočaravajuće smanjenje procjena vjerovatno će ostati značajan pritisak na dionicu u narednih 12 do 18 mjeseci, dok ne započne povećanje kapaciteta modernizovanog postrojenja u Kalgoorlieju.”

Rudarske kompanije za zlato uvijek su rizična investicija, ali u slučaju Northern Stara moguće je da su sve loše vijesti već uračunate u cijenu dionice.

Tim Treadgold, Forbes