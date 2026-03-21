Zlato u slobodnom padu, najgora sedmica u posljednjih 40 godina

Američke dionice i obveznice su pale, cijene nafte su porasle, a zlato je zabilježilo najgoru sedmicu u posljednje četiri decenije, dok rat s Iranom nastavlja snažno utjecati na finansijska tržišta.

Indeks Russell 2000, koji prati manje kompanije osjetljivije na kamatne stope, pao je u petak za 2,26% i ušao u zonu korekcije, sa padom od 10,3% u odnosu na januarski vrhunac. Korekcija je termin na Wall Streetu koji označava pad dionice ili indeksa od 10% ili više u odnosu na posljednji vrhunac.

Dow Jones je pao za 444 poena, odnosno 0,96%. S&P 500 je pao za 1,51%, dok je tehnološki Nasdaq potonuo za 2,01%. Indeks straha na Wall Streetu, VIX, porastao je za 11%.

Shutterstock/MicroStockFactory

Nasdaq je tokom trgovanja nakratko ušao u zonu korekcije prije nego što je ublažio dio gubitaka pred zatvaranje berze. Ovaj indeks je sada u minusu 9,65% u odnosu na vrhunac s kraja oktobra, što ga stavlja na prag korekcije. Dow Jones je niži za oko 9,2% u odnosu na vrhunac od 10. februara, dok je S&P 500 pao 6,77% u odnosu na vrhunac s kraja januara.

S&P 500 i Nasdaq su u petak zatvorili na najnižim nivoima od septembra, čime su izbrisali šest mjeseci rasta. Dow Jones je zatvorio na najnižem nivou od oktobra.

Rat s Iranom podiže cijene energije, što povećava zabrinutost zbog inflacije i dodatno komplikuje izglede za centralne banke širom svijeta. Neizvjesnost oko trajanja sukoba, kao i mogućnost dugotrajnog zadržavanja visokih kamatnih stopa u borbi protiv inflacije, pogoršavaju izglede za tržište dionica.

Prinosi na američke državne obveznice porasli su u petak jer su investitori prodavali obveznice i prilagođavali očekivanja u vezi s inflacijom. Prinos na desetogodišnje obveznice, koji utiče na kamate na stambene kredite, porastao je na 4,39%, što je najviši nivo od jula.

Investitori su u početku vjerovali da će rat s Iranom biti kratkotrajan, rekao je viši ekonomista José Torres iz Interactive Brokersa. Međutim, kako sukobi jačaju bez jasnog kraja, pritisak na Wall Street se nastavlja, dok istovremeno trpe i dioničari i vlasnici obveznica.

Pad dionica i obveznica proširio se i izvan američkog tržišta. Prinos na desetogodišnje obveznice u Ujedinjenom Kraljevstvu porastao je iznad 4,9% u petak, što je najviši nivo od 2008. godine. Londonski indeks FTSE 100 pao je za 1,44%.

Američke dionice dodatno su oslabile u petak poslijepodne nakon što je CBS objavio da administracija Donalda Trumpa priprema mogućnost slanja američkih trupa u Iran. Rast prinosa na obveznice također može odvući investitore s tržišta dionica.

Zlato je u petak palo za 2%, čime su sedmični gubici premašili 10%, što ovaj plemeniti metal vodi ka najgoroj sedmici od 1983. godine.

Brent nafta, globalni referentni standard, porasla je za 3,26% i zatvorila na 112,19 dolara po barelu, što je najviši nivo od početka rata i najviša cijena zatvaranja od jula 2022. godine. Američka sirova nafta porasla je za 2,27% na 98,32 dolara po barelu.

Dow Jones bilježi pad četvrtu sedmicu zaredom, što je najduži niz uzastopnih sedmičnih gubitaka u posljednje tri godine. S&P 500 također bilježi četvrtu sedmicu pada zaredom, što je najduži takav niz u posljednjih godinu dana.

Tržište dionica i dalje je u negativnom području ove godine i ove sedmice je zabilježilo nove najniže nivoe za 2026. godinu, što sugerira da tržište još nije pronašlo dno i da i dalje procjenjuje trajanje sukoba na Bliskom istoku, kao i buduće kretanje cijena nafte, izjavio je David Laut, direktor investicija u Kerux Financial.

Please enable JavaScript

