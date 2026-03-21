Trump najavljuje moguće smanjenje rata dok SAD ublažava sankcije na iransku naftu

Sjedinjene Američke Države razmatraju smanjenje vojnih aktivnosti na Bliskom istoku, dok istovremeno ublažavaju sankcije koje se odnose na izvoz iranske nafte, što dodatno komplikuje već napetu geopolitičku situaciju. Ipak, Teheran ne vjeruje tvrdnjama američkog predsjednika.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost postupnog smanjenja vojnih operacija na Bliskom istoku. Međutim, američki zvaničnici istovremeno navode da se u regiju upućuju dodatne hiljade vojnika. Visoki iranski zvaničnik poručio je da Teheran ne vjeruje ovim izjavama.

Na energetskom planu, Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije na oko 140 miliona barela iranske nafte, s ciljem smanjenja cijena goriva. Američki ambasador Mike Waltz, govoreći na događaju u organizaciji CNN, branio je ovu odluku, naglašavajući da je riječ o privremenoj mjeri.

Trump je ujedno kritikovao saveznike iz NATO, nazvavši ih kukavicama zbog, kako tvrdi, nedovoljne pomoći u osiguravanju Hormuški moreuz. Također je umanjio izglede za skoro postizanje primirja.

U međuvremenu, Iran je lansirao rakete prema vojnoj bazi Diego Garcia u Indijskom okeanu, zajedničkom postrojenju Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, udaljenom oko 2.370 milja od iranske obale. Prema američkom zvaničniku, projektili nisu pogodili cilj.

