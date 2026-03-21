LNG projekat od 765 miliona dolara dobio odobrenje u Maleziji

Kompanija Gas Malaysia uz podršku MMC Corp, vodeće firme tajkuna Syed Mokthar Albukhary, dobila je regulatorno odobrenje da nastavi razvoj postrojenja za regasifikaciju tečnog prirodnog gasa i plutajuće skladište na sjeverozapadu Malezije.

Izgradnja LNG postrojenja koštaće do tri milijarde ringita, odnosno 765 miliona dolara, a biće postavljeno na moru u blizini grada Jan, u sjeverozapadnoj malezijskoj saveznoj državi Kedah. Kada počne s radom 2029. godine, moći će da prerađuje šest miliona tona gasa godišnje.

Kompanija je dobila pismo o odobrenju za nastavak od energetske komisije, čime projekat prelazi u narednu fazu, koja uključuje detaljni inženjering, finansijske aranžmane i pripremu lokacije, saopštila je Gas Malezija u izjavi za berzu. Odobrenje je uslovljeno regulatornim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni u određenom roku, navela je kompanija.

Terminal za regasifikaciju dio je integrisanog razvoja Pulau Bunting Integrated Development vrijednog 14,4 milijarde ringita, zajedničkog poduhvata MMC Corp. i SKS Corp. Projekat uključuje gasnu elektranu kombinovanog ciklusa snage 1.600 megavata, centar za pretovar gasa s broda na brod i LNG terminal.

Sayed Mokhtar Albukhari – koji je počeo kao trgovac pirinčem nakon što je napustio srednju školu – jedan je od najbogatijih ljudi u Maleziji, sa procijenjenim bogatstvom od 3,6 milijardi dolara, prema Forbesovim podacima u realnom vremenu. Najveći dio njegovog bogatstva dolazi iz udjela u MMC Corp. i automobilskoj kompaniji DRB-HICOM)

MMC Corp, koju je tajkun povukao sa berze 2021. godine, upravlja s nekoliko malezijskih luka, uključujući luku Tanjong Pelepas, kao i kruzerskim terminalima u Kuala Lumpuru, Langkaviju i Penangu, te međunarodnim aerodromom Senain u južnoj malezijskoj saveznoj državi Džohor.

U septembru je MMC Ports, koji upravlja sa sedam luka duž Malajskog moreuza, jednog od najprometnijih pomorskih puteva u svijetu – dobio odobrenje za izlazak na berzu Bursa Malaysia, ali je planirana inicijalna javna ponuda akcija odložena.

Ian Sayson, Forbes

Malaysian Billionaire Syed Mokthar Albukhary-Backed $765 Million LNG Facility Approved

