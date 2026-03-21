Katar se žali se na gubitak prihoda od energije, milijarder upozorio Iran na širenje „ludog rata“

Katar je, prema navodima, izgubio oko 20 milijardi dolara godišnjeg prihoda nakon što su iranski udari ozbiljno pogodili izvozne kapacitete zemlje za tečni prirodni gas (LNG), dok je milijarder i bivši katarski premijer Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani upozorio da iranski napadi idu samo u korist Izraelu i rizikuju da cijeli region uvuku u „ludi rat“.

Ključne činjenice

Saad al-Kaabi, izvršni direktor QatarEnergy-ja, rekao je za Reuters u četvrtak da je iranskim napadima onesposobljeno oko 17 odsto katarskih izvoznih kapaciteta za LNG, što je dovelo do procijenjenog godišnjeg gubitka prihoda od 20 milijardi dolara.

Popravke katarskih postrojenja, koja obezbjeđuju resurse za ExxonMobil, Shell i druge globalne energetske kompanije, smanjiće proizvodnju LNG-a za oko 12,8 miliona tona godišnje u periodu do pet godina, rekao je al-Kaabi.

Nekoliko sati nakon što je Iran u srijedu napao katarska postrojenja za prirodni gas, kao odgovor na izraelski napad na Južni Pars, iransko gasno polje koje Katar dijeli sa Iranom, Al Thani je na mreži X napisao: „Nikada nijesmo bili vaši neprijatelji, ali ono što danas radite je neprihvatljiv i neopravdan čin.“

Al Thani je rekao da iranski napad na katarska postrojenja „služi“ i „ostvaruje“ ciljeve Izraela i prijeti da region „gurne u ambis ludog rata“.

Dodatno

Britanski premijer Keir Starmer izdao je u četvrtak zajedničko saopštenje sa svojim kolegama iz Francuske, Njemačke, Italije, Holandije i Japana, pozivajući Iran da obustavi napade na energetska postrojenja i u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi 20 posto globalnog snabdijevanja naftom. Lideri su naveli da miješanje u međunarodnu plovidbu i narušavanje globalnih lanaca snabdijevanja energijom „predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti“.

Forbesova procjena

Al Thani je do četvrtka imao procijenjeno bogatstvo od 4,5 milijardi dolara, što ga svrstava na 912. mjesto najbogatijih ljudi u svijetu. Bio je premijer Katara od 2007. do 2013, a ministar vanjskih poslova od 1992. do 2013. godine. Al Thani preko kompanije Paramount Services Holdings posjeduje oko 4,5 posto Deutsche Bank, što je njegovo najveće javno dostupno vlasništvo.

Ključna pozadina

Otkako su SAD i Izrael prošlog mjeseca pokrenuli napade, Iran je uzvratio udarima na američke saveznike u Saudijskoj Arabiji, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama. Ti napadi bili su usmjereni na ključnu energetsku infrastrukturu, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg poremećaja na globalnom energetskom tržištu.

Predsjednik Donald Trump rekao je kasno u srijedu da SAD nijesu bile upoznate sa izraelskim planovima da napadnu gasno polje Južni Pars i da dodatnih napada neće biti. Tramp je upozorio Iran da će, ukoliko zemlja nastavi da napada gasna postrojenja „veoma nevinog“ Katara, SAD „u ogromnoj mjeri dići u vazduh“ cijelo gasno polje Južni Pars „silom i snagom kakvu Iran nikada ranije nije vidio ni doživio“.

Ty Roush, Forbes

Qatar Under Fire: Complains Of Lost Energy Revenue—Billionaire Warns Iran Of Expanding 'Mad War'

