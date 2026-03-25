Forbes Magazin: Namještaj iz BiH na svjetskom tržištu (VIDEO)

U novoj emisiji Forbes Magazina donosimo analizu uspjeha bosanskohercegovačke dizajnerske scene u oblasti proizvodnje namještaja, i uopće industrije namještaja u našoj zemlji koja godinama zauzima važno mjesto u ukupnom izvozu i spada među rijetke sektore koji kontinuirano bilježe suficit.

Prema posljednjim podacima, ukupna vrijednost bh. izvoza u prošloj godini iznosila je 17,4 milijarde konvertibilnih maraka, pri čemu proizvodnja namještaja učestvuje sa oko 3,7%.

Kako se gradila ova industrija u BiH, tražila svoje mjesto na konkurentnom međunarodnom tržištu, koje su njene perspektive, razgovaramo večeras sa Salihom Teskeredžićem, nagrađivanim dizajnerom namještaja, profesorom na Odsjeku za dizajn proizvoda na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i suosnivačem brenda Gazzda, koji je zajedno sa još nekoliko domaćih kompanija odigrao ključnu ulogu u pozicioniranju bosanskohercegovačkog dizajna na evropskoj i svjetskoj sceni.

U Tennesseeju nastaje vještačko sunce, koje će dostići 100 miliona stepeni po celzijusu. Cilj firme Type One Energy, je da napravi komercijalne elektrane, koje proizvode ogromne količine čiste energije, bez emisija ugljen dioksida. Fuzija funkcioniše tako što spaja lake atome, naprimjer vodonika u helijum, i pritome oslobađa ogromnu energiju, isti proces koji pokreće sunce.

Type One Energy, koja ga koristi za buduću proizvodnju energije, osnovana je 2019. godine, sjedište joj je u Knoxvillu, u američkoj državi Tennessee. Tehnologija koju razvijaju koristi uređaj koji se zove stellarators, to je tip fuzionog reaktora koji koristi kompleksna magnetna polja da zadrži super vruću plazmu, omogućava kontinuirani rad reaktora, i ima manji rizik od nestabilnosti nego drugi tip reaktora. Cilj je da prva demonstraciona elektrana počne rad u narednih nekoliko godina, a komrcijalne elektrane nakon 2030.