Oskari za mačke – Bukurešt ugostio evropsku elitu rasnih ljubimaca na spektakularnom takmičenju

Oskar nije rezervisan samo za filmske umjetničke i tehničke uspjehe, već se dodjeljuje i mačkama. Tako je prošlog vikenda Bukurešt bio domaćin “Oskara mačjeg svijeta” u Sali Palatului, gdje je održano najveće takmičenje ove vrste u jugoistočnoj Evropi. Na njemu su se okupile neke od najspektakularnijih mačaka kontinenta, koje su se borile za najviše titule izložbe zajedno sa rumunskim mačjim zvijezdama godine, javlja Romania Journal.

Bucovina Kira Kiralina je jedna od zvijezda takmičenja, plava britanska kratkodlaka mačka, koju su fanovi nazvali “plavi medvjed iz Bukovine”. Ova krupna i mirna maca već je ispisala historiju.

Nakon što je pobijedila sve konkurentice u kategoriji steriliziranih ženki, donijela je Rumuniji zlato po prvi put u ovoj klasi, a postala je svjetski šampion 2025., te evropski šampion ove godine.

Publiku je također očarao Nexus, britanski kratkodlaki srebrni mačak sa plavim očima, kojeg su posjetioci opisali kao “hipnotizirajućeg”. Nexus je postao FIFe evropski i baltički šampion 2025., a njegovi nastupi su uvijek popraćeni aplauzom i brojnim fotografijama.

Mačka Duracella donosi najemotivniju priču. Ova, nekada ulična mačka, borila se za opstanak na ulicama Iașija, danas je evropski šampion, nakon što je prošlog mjeseca osvojila glavnu nagradu na Evropskom prvenstvu mačaka u Grazu u Austriji.

Mačke rase Ragdoll ocjenjivane su tokom SofistiCAT Spring međunarodne izložbe mačaka u sali Palatului u Bukureštu. Više od 200 mačaka, iz 30-ak pasmina učestvovalo je u dvodnevnom takmičenju ljepote mačaka.

Njena priča pokazala je koliko se sudbina jedne životinje može promijeniti kada joj neko odluči pružiti priliku. Za organizatore SofistiCAT izložbe, kako kažu, briga o spašenim mačkama jednako je važna kao i osvajanje trofeja.

Tokom događaja, posjetioci su mogli upoznati i spašene mačke koje traže dom, a oni koji su bili zainteresovani mogli su napraviti prvi korak ka udomljavanju.

Pravila takmičenja

SofistiCAT izložba imala je važan trenutak za evropsku felinologiju, uključujući završni ispit za FIFe sudiju, koji je polagao George Dorgiakis, predsjednik organizacije Felis Greece.

Ispitivači su bili Adrian Alexandru Dragotă, predsjednik Felis Romania, i Francesco Cinque, predsjednik Komisije za sudije i standarde Fédération Internationale Féline (FIFe), jedne od najvažnijih međunarodnih institucija za standarde pasmina mačaka.

Ovaj ispit predstavlja jednu od najzahtjevnijih faza u postajanju međunarodnim sudijom, testirajući dubinsko poznavanje pasmina, razumijevanje ponašanja mačaka i komunikacijske vještine pred vrhunskim stručnjacima svjetske felinologije.

Na Međunarodnoj izložbi, publika je mogla gledati desetine spektakularnih pasmina mačaka kako se takmiče, uključujući evropske i svjetske šampione, kao i finala u kojima su se birale najljepše mačke izložbe.

Tokom vikenda, Sala Palatului postala je evropska prijestolnica rasnih mačaka, u kojem su elegancija, misterija i mačja ljepota pretvaraju takmičenje u pravi spektakl evropske felinologije.

Prema pravilima Felis Romania, da bi se takmičile, sve mačke morale su biti dobrog zdravstvenog stanja, bez parazita i vakcinisane protiv bjesnila, mačje panleukopenije, mačjeg kalicivirusa i mačjeg herpes virusa, dok su bijele mačke morale imati veterinarski certifikat da nisu gluhe. Naknada za registraciju za FIFe članove iznosile su 30 eura za jedan dan, a 50 za dva dana za jednu mačku. Oni koji nisu članovi, platili su 60 eura za dva dana za jednu mačku.