Globalna tržišta prirodnog gasa su trenutno veći problem od nafte – evo koje zemlje su najugroženije

Iran je ove sedmice tokom noći pogodio katarski industrijski grad Ras Laffan, najveće svjetsko izvozno čvorište LNG-a, salvom projektila, izazvavši požare na više postrojenja za ukapljeni prirodni gas i prouzrokujući ono što je QatarEnergy nazvao „opsežnom dodatnom štetom“ na kompleksu koji je već bio teško oštećen ranijim napadima dronovima.

Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je Izrael pogodio iransko gasno polje South Pars, prvi put da je Izrael gađao iransku infrastrukturu prirodnog gasa. Sada se globalna energetska računica trajno promijenila.

Uobičajeno izvještavanje o ovoj krizi je previše usko. Dok svi prate cijene nafte, značajniji i dugotrajniji uticaj je na globalna LNG tržišta. Gasna infrastruktura postala je ratno oružje, slično sukobu između Rusije i Ukrajine. Ali, svijet nema strateške rezerve, nema hitne zalihe niti brza rješenja.

Problemi koji će se razvijati u narednim sedmicama i mjesecima neće se mjeriti u barelima, već u grijanju, električnoj energiji i đubrivu, a efekti će se osjetiti širom svijeta.

Prije početka rata 28. februara, globalne cijene prirodnog gasa bile su relativno stabilne. Kada je QatarEnergy obustavio proizvodnju 2. marta nakon početnih napada dronovima, cijene su se gotovo udvostručile u samo jednoj sedmici.

Spot cijene LNG-a u Aziji od tada su porasle na oko 20 dolara po MMBtu, pet puta više od trenutnog američkog referentnog nivoa, prema istraživanju direktorke Wood Mackenzie Miaoru Huang.

Nakon raketnog napada na Ras Laffan, cijene gasa u Evropi porasle su za dodatnih 24%, a u Ujedinjenom Kraljevstvu za još 23% u roku od nekoliko sati.

Ukupni poremećaji uklonili su približno 5,8 miliona tona ukapljenog prirodnog gasa sa globalnog tržišta samo u martu, oko 14% količine koju je svijet očekivao ovog mjeseca. U međuvremenu, Hormuški moreuz, uski morski prolaz kroz koji prolazi značajan dio svjetske energije, praktično je zatvoren za plovidbu, a desetine tankera stoje usidrene na otvorenom moru, nesposobne da uđu ili izađu iz regiona, prema podacima kompanije Kpler koja prati kretanje brodova u realnom vremenu.

„Nažalost, nema slobodnog kapaciteta na LNG tržištu, tako da će poremećaj biti trenutan i ogroman“, rekla je Florence Yu, analitičarka LNG tržišta u kompaniji Vortexa za Lloyd’s List. Yu je istakla da 20% globalnog LNG-a i 90% katarskog izvoza LNG-a prolazi kroz Hormuški moreuz, srce sukoba. Ovo je posebno važno jer Katar učestvuje sa 20% u globalnoj ponudi LNG-a.

Gas nema strateške rezerve

Svijet nafte ima Međunarodnu agenciju za energiju i stotine miliona barela strateških rezervi koje vlade mogu pustiti u hitnim situacijama. LNG svijet nema ništa slično. Međunarodna zajednica je decenijama gradila zaštitnu mrežu za šokove u snabdijevanju naftom. Za gas to nikada nije učinila. Taj propust sada je postao problem svih.

Čak i kada bi rat sutra prestao, Ras Laffan se ne može jednostavno ponovo pokrenuti. Postrojenju je potreban pažljiv proces ponovnog pokretanja koji traje sedmicama prije nego što može proizvesti i isporučiti ijednu pošiljku. Ali to je najmanji problem. Šteta od ponovljenih raketnih napada je toliko velika da se procjenjuje da će potpune popravke trajati do pet godina, a nijedan tim za popravku ne može ući dok sukob u potpunosti ne završi.

Katarski ministar energetike potvrdio je da bi poremećaji u izvozu LNG-a mogli trajati mnogo duže nego što se prvobitno mislilo, te da je potpuni prekid neprijateljstava uslov da bi operacije ponovnog pokretanja uopšte mogle početi. Proizvodnja je jedno pitanje. Transport gasa je drugo. Ali Jabbar, američki državljanin iračkog porijekla i stručnjak za upravljanje krizama, rekao je da troškovi transporta i osiguranja takođe igraju ključnu ulogu.

„Unajmljivanje broda za transport LNG-a može biti veoma skupo, ponekad oko 400.000 dolara dnevno“, objašnjava. „Uz to, troškovi osiguranja su značajno porasli, a mnoge kompanije oklijevaju preuzeti rizik.“

Manjak se ne može nadoknaditi povećanjem proizvodnje u drugim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Australija, najlogičnije alternative, već proizvode maksimalne količine koje njihova postrojenja mogu podnijeti. Nema neiskorištenih kapaciteta koji čekaju da budu uključeni.

Nigerija, Alžir i Trinidad suočavaju se sa vlastitim ograničenjima. Kada se sabere sve što ostatak svijeta realno može proizvesti, to pokriva manje od 2 miliona od 5,8 miliona tona koje su nestale sa tržišta samo ovog mjeseca.

Zemlje koje će osjetiti najjači neposredni udar nisu Japan ili Južna Koreja, kako većina izvještaja pretpostavlja. Tajvan je zapravo najranjiviji, jer se prošle godine oslanjao na Katar i UAE za 35% svog uvoza LNG-a. Situaciju dodatno pogoršava to što je Tajvan sredinom 2025. zatvorio svoju posljednju nuklearnu elektranu i ugasio nekoliko termoelektrana na ugalj, ostavljajući ga bez mnogo alternativa za proizvodnju električne energije. Indija je jednako izložena, uvozeći gotovo 58% svog prirodnog gasa sa Bliskog istoka, prema Wood Mackenzie. Singapur dobija 27% svojih zaliha iz istog regiona.

Mogu li alternativni dobavljači pomoći

Neki analitičari su tvrdili da tržište pretjerano reaguje i da će alternativni dobavljači na kraju popuniti prazninu. Taj stav je možda bio uvjerljiv prije sedmicu dana, ali sada ga je teško braniti nakon bombardovanja katarskog gasnog polja. Ras Laffan nije cjevovod koji se može preusmjeriti. Nije tanker koji se može poslati drugdje. To je složen industrijski kompleks koji je pogođen dva puta u tri sedmice, s oštećenjima za koja energetski inženjeri kažu da će trebati tri do pet godina da se u potpunosti saniraju.

Optimistični scenario zahtijeva potpuni kraj sukoba, obnovu sigurnog prolaza kroz Hormuški moreuz i dvosedmični proces ponovnog pokretanja, bez novih napada. Goldman Sachs upozorava da bi cijene mogle više nego udvostručiti ako moreuz ostane zatvoren još mjesec dana. Evropa je preživjela sličnu krizu 2022., ali samo zato što je imala mjesece za pripremu.

Tom Kloza, viši savjetnik za energiju u Gulf Oilu, sažeo je šire posljedice u časopisu Open Magazine: „Možete li zamisliti reakciju svijeta ako bi Iran pogodio nešto izvan Perzijskog zaljeva, rafineriju u Roterdamu ili postrojenje negdje u Sjedinjenim Državama? Tada više nema pravila i cijene bi mogle postati potpuno apokaliptične.“

Svijet je proveo 50 godina gradeći sistem za upravljanje šokovima u snabdijevanju naftom, strateške rezerve, rezervne kapacitete i mogućnost brzog preusmjeravanja tankera. Za LNG nije izgrađeno gotovo ništa slično, jer se smatralo da takva infrastruktura nije meta sukoba. Ta pretpostavka je pala tokom ovog rata.

Ono što je već jasno jeste da će kriza ubrzati ulaganja u LNG u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Kanadi, zemljama koje imaju resurse i stabilnost da postanu pouzdani globalni dobavljači gasa. Poremećaj je bolan, ali izgradnja koja će uslijediti mogla bi dugoročno preoblikovati globalnu trgovinu energijom na decenije.

Ken Silverstein, saradnik Forbesa