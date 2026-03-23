Zaustavljena zaštita tržišta čelika: Vijeće ministara BiH odbilo privremene mjere

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog o uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika i proizvoda od čelika. Time je blokiran pokušaj institucija da odgovore na višemjesečne zahtjeve domaće metalske industrije. Odluka je oborena u drugom krugu glasanja, nakon što su ministri iz reda hrvatskog naroda glasali protiv. Na taj način zaustavljen je proces koji je trebao ublažiti pritisak rastućeg uvoza i promijenjenih trgovinskih uslova.

Prijedlog je podnesen u trenutku pojačanih upozorenja iz realnog sektora, posebno iz industrija koje su direktno vezane za proizvodnju čelika, rudarstvo i transport. Paralelno sa sjednicom, ispred Parlamenta BiH okupili su se radnici zeničke željezare i rudari, signalizirajući rastući pritisak na institucije da intervenišu.

Industrijski pritisci i rizik za radna mjesta

Neusvajanje mjera dolazi u kontekstu pogoršanih tržišnih uslova za domaće proizvođače, koji se suočavaju s povećanim uvozom čelika iz Turske, Kine i Italije. Istovremeno Bh. proizvođači trpe dodatne troškove izvoza zbog evropskog mehanizma za ugljično oporezivanje (CBAM). Takav disbalans dodatno opterećuje poslovanje industrijskih sistema koji su međusobno povezani: od željezara i rudnika do željezničkog transporta.

Prema procjenama sindikalnih organizacija, oko 11.000 radnih mjesta direktno je izloženo riziku. Potencijalni efekti prelijevaju se i na širi industrijski lanac, uključujući energetiku i prateće uslužne sektore, što povećava sistemski značaj neusvajanja odluke.

Privremene mjere i regulatorni okvir

Predloženi model podrazumijevao je uvođenje privremenih mjera u trajanju od 200 dana, uz carinsku stopu od 20%, što je u skladu sa mehanizmima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u kriznim situacijama. Prijedlog je prethodno dobio podršku entitetskih vlada i poslovne zajednice.

Odbijanjem privremenih mjera, Bosna i Hercegovina ostaje bez kratkoročnog instrumenta zaštite domaće proizvodnje, u trenutku kada su slične mehanizme već primijenile zemlje u regionu.

Please enable JavaScript

