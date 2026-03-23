Trump želi dodatnih 200 milijardi dolara za rat u Iranu – evo šta bi se još moglo finansirati tim novcem

Američki predsjednik Donald Trump navodno se sprema zatražiti od Kongresa ogromnu finansijsku injekciju za rat u Iranu, budući da je njegova administracija napravila kontroverzne rezove u drugim ključnim vladinim programima, ostavljajući neke nefinansiranim, dok smanjenje poreza povećava federalni deficit.

Postoji još jedan način da se taj novac potroši. Među glavnim finansijskim problemima Trumpovog drugog mandata, 200 milijardi dolara bi moglo pomoći u rješavanju sljedećeg:

Zdravlje: Republikanci su odbacili demokratski prijedlog o produženju povećanih poreskih olakšica za premije zdravstvenog osiguranja u okviru Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, koji ističe krajem 2025. godine, što je uzrokovalo da se premije za 22 miliona korisnika u prosjeku više nego udvostruče, prema KFF-u. Produženje subvencija koštalo bi procijenjenih 60 milijardi dolara tokom dvije godine, ili 350 milijardi dolara tokom sljedeće decenije, prema Komitetu za odgovorni federalni budžet.

Poreske olakšice za čistu energiju: Demokrate u Predstavničkom domu žele vratiti poreske olakšice za čistu energiju iz Bidenove ere, koje su republikanci prošle godine ukinuli kao dio Trumpovog ključnog zakonodavnog paketa, usvajanjem Zakona o olakšicama za račune za energiju, koji bi također proširio Program pomoći za energiju u domaćinstvima s niskim prihodima i Program pomoći za weatherizaciju, koji pomažu kvalifikovanim Amerikancima s njihovim računima za energiju, te osiguravaju 2,1 milijardu dolara za transformatore i tehnologiju električne mreže, između niza drugih mjera.

Pomoć za troškove energije za domaćinstva s niskim primanjima (LIHEAP): Dvostranačka grupa od 40 senatora prošle sedmice pozvala je Trumpovu administraciju da državama isplati preostalih 400 miliona dolara iz sredstava LIHEAP-a uključenih u budžet za fiskalnu 2026. godinu, u pismu u kojem se poziva na rastuće troškove grijanja zbog neočekivano hladne zime. Senatorica Kirsten Gillibrand, demokratkinja iz New Yorka i jedna od potpisnica, rekla je da zahtjev dolazi u vrijeme kada “Trumpova administracija ulaže teško zarađeni novac poreskih obveznika u beskrajne ratove u inostranstvu”.

Trumpove poreske olakšice: Kongres je odobrio poreske olakšice od 4,5 biliona dolara u narednih 10 godina kao dio njegovog zakona “One Big Beautiful Bill”, uključujući produženje poreskih olakšica iz Trumpovog prvog mandata, kao i nove politike poput ukidanja poreza na prekovremeni rad i napojnice, dijelom finansirane kontroverznim promjenama Nacionalnog programa pomoći u ishrani (SNAP), studentskim kreditima i Medicaidom.

Rat u Ukrajini: SAD su izdvojile ukupno 180 milijardi dolara Ukrajini kako bi pomogle u finansiranju rata s Rusijom, ali Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će Ukrajini trebati dodatnih 160 milijardi dolara strane pomoći u naredne dvije godine i da je na rubu bankrota.

Pomoć nakon požara: Demokrate u Kongresu su više puta pozvale Trumpovu administraciju da Kaliforniji osigura 34 milijarde dolara sredstava Federalne agencije za upravljanje u hitnim situacijama, koje je guverner Gavin Newsom zatražio za obnovu zajednice Palisades nakon požara u januaru 2025. godine.

Paket pomoći poljoprivrednicima: Poljoprivrednici i neki republikanci pozivaju na to da se finansiranje rata u Iranu veže za dodatnu finansijsku pomoć poljoprivrednicima, a neki republikanci razmatraju plan da se paketu pomoći za rat doda 15 milijardi dolara pomoći poljoprivrednicima.

Već ogromna suma za odbranu

Trilion dolara – toliko je Kongres odobrio za finansiranje odbrane u fiskalnoj 2026. godini, što je rekordni nivo. Trump je u januaru rekao da će tražiti povećanje od 500 milijardi dolara u svom budžetskom zahtjevu za 2027. godinu.

Uprkos toj cifri, Washington Post je izvijestio da se Bijela kuća sprema zatražiti od Kongresa više od 200 milijardi dolara ratnih sredstava, pozivajući se na neimenovane izvore. Trump i ministar odbrane Pete Hegseth potvrdili su predstojeći zahtjev za finansiranje, a Trump je novinarima u četvrtak rekao da Bijela kuća traži novac “iz mnogo razloga, osim onoga o čemu govorimo u vezi s Iranom”, dodajući: “To je mala cijena koju treba platiti da bi se ostao na vrhu.” Hegseth je novinarima rekao da se “taj iznos, naravno, može promijeniti”, dodajući: “novac je potreban za eliminaciju loših momaka.” Pentagon je navodno potrošio 11 milijardi dolara na rat u prvih šest dana.

Ostaje pitanje hoće li republikanci imati dovoljnu podršku da usvoje zahtjev za 200 milijardi dolara za rat u Iranu. U Predstavničkom domu mogu si priuštiti da izgube najviše dva glasa, a potrebna im je podrška sedam demokrata u Senatu kako bi zaobišli filibuster bez podrške drugih demokrata. Neki republikanci razmatraju prijedlog da se finansiranje rata uvjetuje pomoći poljoprivrednicima kako bi paket bio prihvatljiviji republikancima, kao i pomoć nakon požara kako bi pridobili demokrate, izvijestio je Politico.

Senator John Hoeven, republikanac iz Sjeverne Dakote, uvjeren je da bi ovaj potez osigurao “kritičnu masu” za ratna sredstva, “jer mislim da (demokrate) žele finansiranje požara u Kaliforniji, a (republikanci) žele finansiranje poljoprivrede”, rekao je za Politico. Drugi, međutim, traže način da nadoknade troškove.

Kongresmen Jodey Arrington (Jodey Arrington) iz Teksasa izjavio je za CNN da bi Pentagon prvo trebao proći reviziju. Kongresmen Chip Roy (Texas), senatorica Lisa Murkowski (Alaska) i kongresmen Thomas Massie (Kentucky) izrazili su rezerve, tražeći više informacija o ciljevima, svrsi i vremenskom okviru rata prije nego što odobre dodatno finansiranje.

Senatorica Susan Collins iz Mainea, koja predsjedava Budžetskim odborom Senata, izjavila je novinarima da nije dobila nikakav službeni zahtjev od Bijele kuće, ali da je prijavljenih 200 milijardi dolara “značajno više nego što bih pretpostavila”, dodajući: “Ne znam kako je to raspoređeno.” Senator Roger Marshall (Roger Marshall) iz Kansasa također je u četvrtak rekao za Fox Business da mu se taj iznos “čini visokim”.

Čuju se prve kritike

Najmanje jedna republikanka, kongresmenka Lauren Boebert iz Colorada, izjavila je da neće podržati dodatno finansiranje rata u Iranu, rekavši za CNN: “Toliko sam umorna od trošenja novca tamo… Imam ljude u Coloradu koji si ne mogu priuštiti život. Sada nam je potrebna politika ‘Amerika na prvom mjestu’.” Njen stav odražava podjele unutar Trumpove baze oko rata, pri čemu istaknute desničarske ličnosti, uključujući Megyn Kelly, Tuckera Carlsona i bivšu kongresmenku iz Georgije Marjorie Taylor Greene, izražavaju snažno protivljenje ratu, tvrdeći da je on u suprotnosti s Trumpovom filozofijom “Amerika na prvom mjestu” i njegovim predizbornim obećanjem da neće ulaziti u nove ratove.

Sarah Dorn, Forbes