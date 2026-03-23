Sarajevska pravnica u vrhu regionalnog rudarstva: Sanela Karić imenovana u odbor Middle Island Resourcesa

Australska kompanija Middle Island Resources Limited (MDI) saopćila je da je imenovala pravnicu Sanelu Karić za neizvršnu direktoricu, čime, kako navode, dodatno jačaju upravljačku strukturu. Imenovanje Sarajke sa više od dvije i po decenije iskustva u pravu i korporativnom upravljanju stavlja u fokus karijeru koja se razvijala kroz regionalne i međunarodne kompanije.

U saopćenju se navodi da Karić ima preko 25 godina iskustva u oblasti prava i korporativnog upravljanja, uz stručnost koja obuhvata korporativno pravo, spajanja i akvizicije, ljudske resurse i angažovanje kompanija širom Evrope i Balkana. Diplomirala je na Univerzitetu u Sarajevu i vlasnica je firme Legal Solutions u BiH, dok trenutno vodi i Savjet stranih investitora u Bosni i Hercegovini.

Karijera između Sarajeva i međunarodnih berzi

Middle Island Resources ističe da Karić ima bogato iskustvo u upravnim odborima kompanija koje se kotiraju na berzi, budući da je oko pet godina bila neizvršni direktor kompanije Adriatic Metals plc, koja je ranije kotirala na ASX i Londonskoj berzi. Prije toga obavljala je funkciju izvršne direktorice korporativnih poslova u istoj kompaniji u Bosni i Hercegovini.

U ranijoj fazi karijere bila je izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse u Prevent Grupaciji, najvećoj privatnoj kompaniji u BiH, gdje je nadgledala pravne i korporativne poslove u svim operacijama unutar Evropske unije. Njenog posljednjeg poslodavca, Adriatic Metals, koji upravlja rudnikom srebra, cinka i olova u Varešu, preuzela je kanadska kompanija Dundee Precious Metals za 1,25 milijardi dolara, u septembru 2025.

Generalni direktor MDI-ja Piter Spajers izjavio je da Karić donosi “veoma vrijednu kombinaciju pravnog, upravljačkog i komercijalnog znanja”, uz snažno regionalno iskustvo i mreže razvijene kroz međunarodnu karijeru. Sama Karić navela je na Linkedinu da se raduje radu u kompaniji i daljem razvoju projekata, ističući potencijal Srbije i Zapadnog Balkana za evropsko rudarstvo.

Projekti u Srbiji kao strateška pozadina

MDI je australijska kompanija koja je preuzimanjem firme Konstantin Resources postala vlasnik 14 licenci za istraživanje ruda u Srbiji na 62.000 hektara, što je više nego što ijedna druga kompanija ima u zemlji. Dozvole obuhvataju tri glavna projektna područja: Bobija, Priboj i Timok, a primarno su usmjerena na zlato i bakar, ali i na srebro, olovo i cink.

Kompanija je već započela bušenja na planini Bobija i kod Priboja. Projekat Bobija, koji se prostire na 20.800 hektara oko 100 kilometara jugozapadno od Beograda, uključuje više istražnih dozvola i fokusiran je na nekadašnji rudnik barita, gdje se sada traže zlato i drugi metali, navodi N1. Upravo ovo ležište MDI je u više navrata isticao kao analogno rudniku Vareš.

U novoj ulozi neizvršne direktorice, Karićeva će nadzirati rad menadžmenta, učestvovati u strateškim odlukama odbora i savjetovati kompaniju po pravnim, korporativnim i investicionim pitanjima.