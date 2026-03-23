Reizbor u CBBiH: Marko Vidaković ostaje viceguverner

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) odobrilo je reizbor Marka Vidakovića na funkciju viceguvernera. Vidaković je, objavila je CBBiH, 20. marta ove godine formalno imenovan na drugi četverogodišnji mandat, koji će trajati do marta 2030. godine. Kao viceguverner zadužen je za Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom.

Njegova uloga uključuje i koordinaciju aktivnosti između centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala CBBiH, s ciljem očuvanja jedinstvenog pristupa upravljanju likvidnošću i rezervama. U praksi, balansirat će između sigurnosti i prinosa deviznih rezervi, kao i osiguranje nesmetanog funkcionisanja platnog sistema.

Vidaković, magistar ekonomskih nauka, dio je CBBiH od 2018. godine, gdje je obavljao poslove višeg stručnog saradnika za procjenu rizika po finansijsku stabilnost u Odjeljenju za finansijsku stabilnost, kao i dužnost vršioca dužnosti rukovodioca Službe za analizu i izvještavanje o rizicima po finansijsku stabilnost. Od 2022. godine obavljao je funkciju viceguvernera, što je bio njegov prvi mandat.