Šta očekuje prijevoznike u srijedu u Gradišci

Protesti prijevoznika na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, koje je za danas (ponedjeljak) najavio Konzorcijum Logistika BiH uz očekivano učešće do 200 kamiona, zabranjeni su nekoliko dana prije planiranog početka u nekim dijelovima BiH. Iako su organizatori ranije isticali da će skup biti zakonit i koordinisan s policijskim i graničnim službama, entitetske i kantonalne vlasti reagovale su preventivno, te su blokade teretnog saobraćaja održane na nekoliko graničnih prelaza. Pema riječima Hidajeta Muratovića, koordinatora protesta na Graničnom prijelazu Orašje, na ovom graničnom prijelazu jutros od 7 sati stotinjak kamiona blokiralo je prijevoz.

“Putnički saobraćaj se odvija neometano, izvoz roba je blokiran, uvoz 72 sata dozvoljen. Tu ostajemo do daljnjeg”, poručio je Muratović.

Institucionalni odgovor i ekonomski rizici

Vlada Republike Srpske naložila je Ministarstvu unutrašnjih poslova da preduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječile blokade i osigurao nesmetan saobraćaj. Iz tog razloga na terenu su bile pojačane policijske kontrole, te je u Gradišci zabilježen uredan protok vozila bez zastoja.

U Federaciji BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona zabranili su proteste i blokade na područjima s više graničnih prelaza, dok su vlasti Crne Gore slične mjere donijele tokom vikenda.

Istovremeno, Unija poslodavaca Republike Srpske upozorila je da bi eventualne blokade predstavljale direktnu prijetnju stabilnosti ekonomije, uključujući prekid proizvodnje, zaustavljanje izvoza i ugrožavanje radnih mjesta.

Prema njihovim procjenama, najmanje 20.000 radnika u prerađivačkoj industriji već osjeća posljedice, a kompanije koje posluju na inozemnim tržištima trpe povećane rizike. Također su najavili i mogućnost kontraprotesta ukoliko bi do blokada ipak došlo.

Trenutna situacija na graničnim prelazima je šarolika i kreće se od potpunih blokiranih i prelaza koji funkcionišu uz snažno prisustvo policije, do otvorenih prijelaza. Najveći zastoji zabilježeni su u Posavini, gdje su granični prijelazi Orašje i Svilaj praktično blokirani. Trake kojima se kreću izvozna vozila ispunjene su stotinama kamiona, što značajno usporava trgovinu u centralnoj Bosni.

Na prijelazima Gradiška, Brod i Velika Kladuša saobraćaj nije u potpunosti obustavljen, ali se odvija otežano. Iako su formalno otvoreni, pojačane policijske mjere dovele su do dugih kolona i čekanja teretnih vozila dužih od osam sati.

Kao alternativu, prijevoznici sve više koriste južne pravce preko Bijače i Izačića, koji za sada ostaju prohodni, ali i na njima raste pritisak zbog preusmjeravanja saobraćaja.

Stotine kamiona na graničnom prelazu Svilaj, dok prijevoznici protestvuju zbog pravila EU koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru na 90 dana, Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Kontinuitet protesta i pritisak na institucije

Razlog nezadovoljstva prijevoznika ostaje nepromijenjen, a to je ograničenje boravka profesionalnih vozača iz BiH u zemljama Schengenskog sporazuma na 90 dana, što u Konzorciju ocjenjuju kao direktno uskraćivanje prava na rad. Prijevoznici dovode u pitanje dosljednost takvog pravila, naglašavajući da vozači sa svim potrebnim dozvolama i licencama nakon tog perioda bivaju tretirani kao potencijalni sigurnosni problem. Uz to, traže ukidanje zabrana ulaska za vozače iz BiH, kao i niz domaćih mjera, uključujući povrat dijela akciza na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport i implementaciju ranije definisanih reformi radi ubrzanja procedura i smanjenja zastoja na granicama.

Do sada su organizovana tri velike blokade. Prva je započela 2. septembra 2025., kada su blokade obuhvatile ključne saobraćajnice i carinske terminale, uključujući područje Doboja i granice s Hrvatskom.

Druga blokada uslijedila je krajem januara 2026., kada su prijevoznici do 29. januara četvrti dan zaredom blokirali granice sa zemljama članicama Evropske unije, tražeći sistemsko rješenje od institucija u Sarajevu i Briselu.

Najnoviji talas protesta planiran za 23. mart 2026. kao “rigorozna blokada” svih graničnih prelaza, nakon neuspjelih pregovora s Evropskom komisijom. Međutim, ovaj protest je u glavnom osujećen odlukama nadležnih institucija. Kako bi dalje rješavali problem, predstavnici Konzorcijuma “Logistika BiH” danas su razgovarali sa premijerom Republike Srpske, Savom Minićem. Tokom sastanka, pozvali su na zajednički susret predstavnike entitetskih vlada u BiH i Vijeća ministara BiH, koji je zakazan za srijedu, 25. marta, u Gradišci u 12 sati.