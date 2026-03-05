Hoće li martovski računi za plin u BiH biti veći

Goruće pitanje otkako je eskalirao sukob na Bliskom istoku je da li će poskupjeti energenti u našoj zemlji. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić kazao je za Fenu kako snabdijevanje prirodnim gasom nije ugroženo te da cijena utvrđena početkom godine ostaje na snazi.

“Trenutni rast cijena na svjetskim tržištima neće se odraziti na martovske račune”, poručio je Ustamujić skrenuvši pažnju kako Bosna i Hercegovina zavisi od jedne interkonekcije za uvoz gasa, te je važno razvijati nove pravce snabdijevanja kako bi se dodatno ojačala energetska sigurnost zemlje. Dodao je kako Energoinvest ima dugoročni ugovor o nabavci prirodnog gasa po tzv. naftnoj formuli, što znači da se cijena ne određuje prema dnevnim berzanskim promjenama, već se usklađuje kvartalno prema kretanju cijena nafte.

Bosna i Hercegovina ima potpisan dugoročni ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom s ruskim Gazpromom za tržište Federacije BiH.

“Dalji razvoj situacije, posebno kretanje cijena nafte, bit će važan faktor u formiranju cijena u narednom periodu. Ukoliko dođe do stabilizacije cijena nafte u narednim sedmicama, moguće je da cijene ostanu približno na sadašnjem nivou. U suprotnom, nastavak rasta cijene nafte može dovesti i do određenog rasta cijene gasa”, kazao je Ustamujić.

Prema podacima Goldman Sachs Group Inc, cijene prirodnog gasa u Evropi mogle bi se više nego udvostručiti ako se isporuka kroz Hormuški moreuz zaustavi na mjesec.

Evropska Unija oko 60 posto ukapljenog prirodnog plina dobiva iz SAD-a, a potom slijede Alžir i Rusija. Katar, proizvođač iz Zaljeva i drugi najveći svjetski izvoznik LNG-a, opskrbio je Evropu s oko šest posto LNG-a u trećem tromjesečju 2025.