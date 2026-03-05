Block je trebao biti novi početak za Jacka Dorseyja nakon Twittera – ali on opet pravi iste greške

Block je trebao dokazati da Dorsey može uspješno voditi novu generaciju fintech kompanija, ali otpuštanja, kritike investitora i niz upitnih poslovnih odluka ponovo dovode u pitanje njegovu strategiju.

Prošlog četvrtka, Jack Dorsey je najavio da će Block otpustiti više od 4.000 ljudi, odnosno oko 40 posto svoje radne snage. Izvršni direktor je kao glavni razlog naveo umjetnu inteligenciju: „Već vidimo kako alati inteligencije koje gradimo i koristimo, u kombinaciji s manjim i ravnijim timovima, omogućavaju novi način rada koji fundamentalno mijenja šta znači izgraditi i voditi kompaniju.“

Block se tako pridružio brojnim tehnološkim i softverskim kompanijama koje opravdavaju masovna otpuštanja umjetnom inteligencijom. Neki već optužuju Dorseyja za takozvano “pranje umjetne inteligencije” – korištenje prijetnje umjetne inteligencije kao pokrića za vlastite menadžerske greške. Prije prošlosedmične objave, Block je već otpustio oko 2.000 zaposlenika od početka 2024. godine.

„Ovaj potez posebno djeluje kao da Block koristi vještačku inteligenciju kao izgovor za poništavanje ranijeg prekomjernog zapošljavanja“, rekao je Nate Svensson, analitičar kapitala u Deutsche Bank. U odvojenoj objavi na Platformi X, Dorsey je priznao da je kompanija previše zaposlila i rekao da se to dogodilo jer je „greškom“ odvojila Blockovu aplikaciju za peer-to-peer plaćanja Cash App od svog osnovnog poslovanja s obradom plaćanja. Dorsey je također branio vlastiti rad: „Vodimo i vodili smo efikasnu kompaniju…bolje od većine.“

Dionica je pala za 70 posto

Nije ni čudo što ovo govori. Dok Blockov upravni odbor i dalje stoji iza njega, Dorsey je pod pritiskom dioničara da popravi poslovanje kompanije. Dionice su pale za 70 posto od svog vrhunca iz 2021. godine. U anketi koju je platforma Blind sprovela među 271 sadašnjim i budućim bivšim zaposlenikom Blocka, 87 posto ispitanika je do petka glasalo da Dorsey treba biti otpušten ili da odstupi s mjesta izvršnog direktora, prema snimku ekrana koji je podijelio Forbes.

Za dugogodišnje pratioce Dorseyjevog meteorskog uspona, paralele između Blocka i Twittera – koji je također suosnovao 2006. godine i vodio kao izvršni direktor dva odvojena mandata – su očigledne. Poput Blocka, Twitter se borio da održi rast kao javno trgovana kompanija, što je na kraju dovelo do toga da ga Elon Musk privatizuje u otkupu od 45 milijardi dolara i smanji broj zaposlenih za skoro 80 posto, sa više od 8.000 na oko 1.500. Teže je razumjeti kako je Dorsey uspio uvjeriti Blockov odbor i dioničare da je on i dalje najbolja osoba za vođenje fintech kompanije dok pokušava da povrati svoj nekadašnji zamah.

„Volim Jacka Dorseyja. Dao mi je posao, učinio me bogatim, ne gajim nikakva loša osjećanja prema njemu“, kaže bivši softverski inženjer iz Blocka koji je prošle sedmice otpušten. „Ali on je osnovao dvije kompanije koje su dostigle ogromne tržišne vrijednosti… i obje su na kraju otpustile ogroman postotak svojih zaposlenika.“

Kupovina Tidala

Dorsey je suosnivač Squarea sa softverskim inženjerom Jimom McKelveyjem 2009. godine, ubrzo nakon što ga je uprava Twittera prvi put prisilila da ode s mjesta izvršnog direktora. (Navodni razlog je bio taj što je Dorsey ranije odsustvovao s posla kako bi pohađao časove joge i mode.) Sa svojim upečatljivim bijelim čitačem kreditnih kartica, Square je eksplozivno rastao među restoranima i malim preduzećima koja su tražila jeftinija rješenja za plaćanje karticama. Kompanija je izašla na berzu 2015. godine, iste godine kada se Dorsey vratio kao izvršni direktor Twittera.

Dioničari Twittera ubrzo su počeli gunđati jer je kompanija zaostajala za eksplozivnim rastom Facebooka, a Dorsey je napustio Twitter krajem 2021. godine. Square je, u međuvremenu, snažno rastao, a tokom pandemije rast se dodatno ubrzao kako je potražnja trgovaca naglo porasla. Cash App, aplikacija za peer-to-peer plaćanja, također je brzo rasla. Kompanija je povećala broj zaposlenih sa oko 3.800 na početku 2020. godine na skoro 13.000 do 2023. godine.

“Zapošljavali smo kao ludi”, prisjeća se otpušteni softverski inženjer. “Obavio sam 200 intervjua za inženjere u jednoj godini.”

Sav taj rast prikrio je neke upitne Dorseyjeve odluke. U martu 2021. godine, Block je pristao kupiti većinski udio u Tidalu, malo korištenom servisu za streaming muzike koji podržava Jay-Z – Dorseyjev prijatelj – za 237 miliona dolara u gotovini i dionicama. Kasnije te godine, kako su kriptovalute snažno rasle, Dorsey je preimenovao Square u Block kako bi naglasio svoje prihvatanje bitcoina i blockchain tehnologije, a potom se odrekao titule izvršnog direktora u korist titule Block Head. Kompanija je pokrenula Proto, kompaniju za hardver za rudarenje bitcoina, i Bitkey, samostalni digitalni novčanik za investitore koji žele sigurno pohraniti svoje tokene.

Potez nakon pandemije je upitan

U augustu 2025. godine, samo nekoliko mjeseci prije pada cijene bitcoina, Dorsey je tokom poziva o zaradi rekao da je kompanija izgradila „najbolji rudar bitcoina na tržištu“. Prodaja tih uređaja sada će biti znatno teža zbog pada cijene bitcoina. Tokom istog poziva, kada je upitan o stablecoinima, rekao je: „Naša namjera je osigurati da bitcoin postane izvorna valuta interneta i da se koristi kao svakodnevni novac. Vjerujemo da se to može dogoditi vrlo brzo.“

Dorsey je također snažno ušao u popularni sektor kupovine na rate bez kreditnih kartica. U augustu 2021. godine, otprilike u vrijeme kada je cijena dionica dostigla vrhunac, Block je pristao kupiti australijsku fintech kompaniju Afterpay za 29 milijardi dolara u transakciji koja se sastoji isključivo od dionica.

„Njegov fokus funkcioniše svugdje“, kaže bivši softverski inženjer o Dorseyju. „Njegove priče se mijenjaju svake godine ili dvije.“

Nijedan od ovih postpandemijskih poteza do sada nije imao veliki utjecaj. Afterpay čini mali dio ukupnih prihoda. Poslovanje vezano za Bitcoin također je oslabilo, zajedno s padom kripto imovine u cijeloj industriji. Tidal je bio najveće razočarenje. Prema SimilarWebu, zauzima tek 44. mjesto među servisima za streaming muzike. Sudija u Delawareu opisao je dogovor kao “katastrofalnu poslovnu odluku” presudom u korist Blocka u tužbi koju je podnio penzioni fond s Floride zbog kupovine Tidala.

Problemi sa sigurnosnim kontrolama

U međuvremenu, Blockovo osnovno poslovanje s obradom plaćanja dospjelo je pod pritisak. Hedge fond Hindenburg Research tvrdio je 2023. godine da je Block obmanuo investitore napuhivanjem broja korisnika Cash App-a, omogućio široko rasprostranjene prevare i kriminalne aktivnosti svojim pristupom usklađenosti “Divljeg zapada” te profitirao od takvih praksi, istovremeno preuveličavajući rast. Block je odbacio Hindenburgov izvještaj kao “osmišljen da obmane i zbuni investitore”.

Prošle godine, Američki biro za finansijsku zaštitu potrošača naložio je isplatu do 120 miliona dolara odštete potrošačima i kaznu od 55 miliona dolara zbog navodnih propusta u rješavanju prevara i sigurnosnih kontrola, dok je zajedničkom akcijom 48 država nametnuta kazna od 80 miliona dolara zbog kršenja pravila o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Odvojeno, regulator finansijskih usluga u New Yorku kaznio je Block sa 40 miliona dolara zbog ozbiljnih nedostataka u poštivanju propisa o sprečavanju pranja novca i virtuelnim valutama i naložio imenovanje nezavisnog monitora. Ako su nedavna otpuštanja značajno smanjila timove za usklađenost i prevare, kompanija bi mogla biti izložena novim, ozbiljnim rizicima.

Gledajući unaprijed, Dorsey tvrdi da Blockovo poslovanje ostaje snažno, ističući kontinuirani rast bruto profitabilnosti, rast broja korisnika i poboljšanje profitabilnosti. Investitori su pozdravili otpuštanja, što je dovelo do rasta dionica Blocka za više od 20 posto do zatvaranja tržišta u ponedjeljak.

John Hyatt, novinar Forbesa (link originalnog članka)