Ovo je najbrži način da pronađete posao u ovoj godini – savjeti Forbesa

Bilo da ste tek diplomirali, da ste profesionalac srednje karijere ili iskusni izvršni direktor, ako vaša potraga za poslom traje mjesecima, niste sami. Jedan od glavnih razloga je što regruteri i menadžeri za zapošljavanje moraju proći kroz pravi „tsunami“ prijava kako bi identificirali kandidate visokog kvaliteta.

U 2026. brzina zapošljavanja ne dolazi od prijavljivanja na više poslova ili pokušaja da se nadmudri Applicant Tracking System (ATS). Kandidati koji se najbrže zapošljavaju fokusiraju se na pokazivanje svoje vrijednosti i rezultata koje su postigli.

Pogledajmo ključne faktore koji utiču na vaš uspjeh u što bržem zapošljavanju u 2026. godini. Oni uključuju:

CV / životopis

LinkedIn profil

Vještine intervjua

Umrežavanje

Dobivanje preporuke



Vaš CV / životopis

Kada vaš CV dođe u ruke regrutera ili menadžera za zapošljavanje, mora brzo odgovoriti na jedno pitanje: Zašto bismo vas trebali intervjuisati? Regruter prvo preleti informacije; ne čita ih riječ po riječ. U roku od nekoliko sekundi odlučuje jeste li relevantni, kvalificirani i vrijedni razgovora.

Jedna kritična greška u CV-u je korištenje generičkih opisa poslova. Oni ne privlače pažnju, pa regruter obično nastavlja dalje.

Menadžeri za zapošljavanje brinu o utjecaju koji ste imali i rezultatima koje ste postigli. Ako želite ubrzati proces zapošljavanja, vaš CV mora se fokusirati na postignuća i ishode koje ste ostvarili.

Umjesto da nabrajate zadatke ili opće odgovornosti, istaknite mjerljiva postignuća kako biste impresionirali poslodavca. Primjeri rezultata:

Povećanje prihoda kompanije

Ostvarene uštede

Ušteđeno vrijeme

Poboljšana efikasnost

Stvoreno nešto novo

Povećana produktivnost

Kad god je moguće, kvantificirajte rezultate atraktivnim brojkama i statistikama.

Linkedln profil

Na ovom konkurentnom tržištu rada, kada regruter traži najbolje kandidate za poziciju, samo potpuno optimiziran profil će vam pomoći da budete primijećeni.

Vaš profil je vaša reklama. Ako ne ističe vaše rezultate, teško ćete se istaknuti.

Najvažnije za menadžere za zapošljavanje je vaše prethodno iskustvo i uspjesi, prikazani kroz opise poslova. Povijest rada bez isticanja rezultata može usporiti potragu za poslom.

Naslovi poslova su važni – trebaju odražavati rad koji ste obavljali, a ne nešto nejasno što poslodavac koristi interno. Naslove možete mijenjati, ali moraju biti jasni i precizni. Na primjer, „Systems Manager“ može se promijeniti u „Project Manager“ ako je to zaista odgovaralo ulozi.

Kontrola intervjua

Mnogi kandidati čekaju poziv na intervju prije nego počnu pripremu. Uspješni kandidati razvijaju odgovore i strategiju prije nego što ih regruter kontaktira.

60-sekundna prodaja

Klijenti uče kako preuzeti kontrolu nad intervjuom od početka koristeći tehniku „60 Second Sell“, koju je razvio Forbes. Pomaže kandidatima da se odmah istaknu kao snažni kandidati.

Kada poslodavac pita „Recite mi nešto o sebi?“, kandidat odgovara pripremljenim, prilagođenim „60 Second Sell“ odgovorom – nešto poput strateškog elevator pitch-a.

Analizirajte konkretan posao i njegove zahtjeve. Identifikujte pet ključnih tačaka svojih postignuća, iskustva i snaga. Povežite te tačke u nekoliko rečenica za uvodni odgovor, što je vaša verbalna poslovna kartica.



Situacijska pitanja i odgovori

Poslodavci postavljaju situacijska pitanja koja kandidati često teško odgovaraju. Odgovor zahtijeva konkretne primjere iz rada, opis problema, akcija i pozitivnog ishoda.

Primjeri pitanja:

Recite nam o nedavnoj grešci koju ste napravili. Dajte primjer kako ste se nosili s teškim kolegom ili klijentom. Opisujte kada ste kritikovani zbog lošeg učinka. Recite o svom iskustvu korištenja AI. Objasnite kada ste morali uvjeriti nekoga da vidi stvari vašim putem. Opišite situaciju u kojoj ste se prilagodili iznenadnoj promjeni. Dajte primjer kako ste se nosili sa stresnom situacijom na poslu.

Kandidat koji pokazuje da postavlja rezultate, donosi dobre odluke i rješava probleme je onaj kojeg poslodavac bira.

Umrežavanje

Samostalno prijavljivanje online rijetko ubrzava proces. Konkurencija je velika, a umrežavanje pomaže da steknete bolje informacije o kompanijskoj kulturi, predstojećim otvorenim pozicijama, problemima i prioritetima menadžera.

Prijava putem preporuke

Regruteri kažu da kandidat koji dolazi preko preporuke uvijek dobiva ozbiljnu pažnju. Iako je potrebno vrijeme da pronađete nekoga ko će preporučiti vaš CV, rezultati se isplate. Dok su drugi zatrpani prijavama, vi razgovarate s menadžerom.

Ubrzavanje potrage

Kandidati koji se brzo zapošljavaju jasno predstavljaju svoju vrijednost kroz CV i LinkedIn profil, te su spremni kada se pojavi prilika za intervju. Umrežavanje i preporuke dodatno povećavaju šanse da budete izabrani.

Savjet za 2026.: Fokusirajte se na ono što zaista ubrzava vašu potragu za poslom i demonstrira vašu vrijednost.

Robin Ryan, Forbes