Psihologija kupovine i iluzija hype-a: Forbes Magazin (VIDEO)

U novom izdanju Forbes Magazina gošća je diplomirana psihologinja Elma Pašić. Nakon iskustva rada u međunarodnoj istraživačkoj agenciji, gdje se bavila analizom tržišta, trendova i ponašanja potrošača te razvojem brend strategija, Pašić danas djeluje kao organizacijska konsultantica, strateška savjetnica i coach za lidere i kompanije. U emisiji govori o tome kakvi su današnji kupci, koliko digitalizacija utječe na dubinsko istraživanje tržišta te kako razlikovati stvarne trendove od prolazne popularnosti, sagledavajući odnos podataka, liderstva i poslovnih odluka.

U fokusu emisije je i odluka Irana da zatvori Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina. Prema navodima Iranske revolucionarne garde, svaki brod koji pokuša proći kroz ovaj strateški prolaz mogao bi biti meta napada, čime se dodatno podižu tenzije u regiji i otvara mogućnost ozbiljnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu. Analiziramo šta zatvaranje hormuškog moreuza znači za tržište Evrope i naše regije.

Prve analize pokazuju da ono neće imati trenutne posljedice na Evropu, budući da većina nafte i plina koji prolaze kroz moreuz, odlazi u Aziju.

Cijena peleta u BiH jedna je od tema ovosedmičnog Forbes Magazina. Tokom januara i februara ove godine cijene su bile neujednačene i podložne oscilacijama te su se, prema podacima iz registra cijena Federalnog ministarstva trgovine, u zavisnosti od klase i dobavljača, kretale od 500 do više od 800 KM po toni. U emisiji analiziramo kako se formiraju cijene, koji su stvarni troškovi proizvodnje te kakve su prognoze za domaće tržište i predstojeću sezonu grijanja.