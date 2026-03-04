Hoće li AI uništiti Hollywood: Legendarni direktor daje svoj odgovor

Luda su vremena u Hollywoodu trenutno. Industrija zabave je posljednjih godina prošla kroz ogromnu tranziciju ka streaming platformama. Sada prolazi kroz jednako veliku konsolidaciju na globalnom i lokalnom nivou, dok Paramount i Warner Bros. planiraju udruživanje. Dodajte tome i možda još veći poremećaj koji donosi umjetna inteligencija, a koja prijeti da omogući bilo kome da jednostavnim unosom upita kreira film, i dobijate snažnu mješavinu previranja i neizvjesnosti.

Nedavni masovni viralni AI-generisani video u kojem se Brad Pitt i Tom Cruise bore, napravljen pomoću dječije jednostavnog dvorednog upita u softveru Seedance 2.0 kompanije TikTok, dodatno je raspirio tu vatru.

Usred svega toga, Larry Namer, osnivač prve globalne 24-satne mreže za vijesti iz svijeta zabave, E! Entertainment Television, kaže da je vrijeme da se snažno okrenemo umjetnoj inteligenciji — i to bez zadrške.

I, dodaje on, to nije mašina sudnjeg dana kakvom se čini. Forbes ga je intervjuisao u podcastu TechFirst kako bi čuli njegova razmišljanja o umjetnoj inteligenciji, Hollywoodu i budućnosti zabave.

AI za Hollywood kao Red Bull za kreativnost

Većina Hollywooda se užasava od AI. Larry Namer želi da je prihvati kao Red Bull za kreativnost. I ne, ne boji se da će AI postati mašina sudnjeg dana za Hollywood.

Foto/Pexels

„Vidio sam toliko „sudnjih dana“: kablovska televizija će zamijeniti običnu televiziju, zatim će plaćena televizija zamijeniti bioskope, i tako u nedogled,“ kaže Namer. „I stvarno je to samo dio šire slike.“

Drugim riječima: on smatra da je AI samo novi alat.

„Ako se vratimo daleko unazad, kada sam morao pisati scenario, imao bih pisaću mašinu i ovu malu bočicu korektora. Trebalo mi je otprilike tri mjeseca da scenarij dovedem do tačke gdje ga je neko mogao zapravo pročitati. A onda, odjednom, došli su laptopi i obrada teksta, i ono što mi je nekad uzimalo tri mjeseca, sada je trajalo pet dana.“

Sada, ako radi analizu nove TV usluge ili serije, AI mu skraćuje pet dana rada na otprilike dva ili tri sata, rekao je Namer.

A to, kaže on, je sjajna stvar.

„Sve dok postoji sistem u kojem i dalje mogu biti plaćen isto za taj posao, kako to ne bih volio? Dobijam više vremena. Mogao bih čak napraviti više njih i zaraditi više novca. Mogao bih provoditi više vremena sa svojim malenim unukom. Mogu naučiti govoriti španski. Vraćate najvredniju stvar koju mi, kao ljudi, imamo – naše vrijeme na ovoj planeti.“

Ali da li je to zaista tako?

Kao i svaki biznis izgrađen na tehnološkim platformama, Hollywood je oduvijek bio industrija u promjeni. Sistemi studija su se prebacivali na kablovsku televiziju, DVD (i Blu-ray) se transformisao dok je streaming postajao mainstream.

Ali, za mnoge ljude današnje promjene se osjećaju drugačije. One su istovremeno tehnološke i strukturalne. Potencijalno omogućavaju (ili će omogućiti) svima da rade ono što su nekada mogli samo dobro finansirane kompanije sa pristupom dubokim resursima talenta: pripovijedanje bogatih vizuelnih priča visokog kvaliteta.

To je bio prvi utisak Rhett Reesea kada je vidio Pitt/Cruise video.

„Ne volim to reći. Vjerovatno je za nas gotovo,“ rekao je scenarista i producent kultnih filmova kao što su Deadpool, Zombieland, Twisted Metal i Deadpool & Wolverine na X.

Gdje drugi vide katastrofu, Namer vidi priliku u AI.

„To će stvoriti više poslova za neke ljude,“ rekao mi je. „Eliminisat će dosadne poslove. Ne volim sjediti i istraživati danima i danima. Ako to mogu završiti za 30 sekundi, zašto bih?“

Uz AI i ljudsku kreativnost, on vidi svijet u kojem se više zabave stvara profitabilno za sve manje i manje niše kulture, interesa, jezika i tema. To je vertikalna drama, koja je u Kini bila popularna godinama, ali takođe predstavlja fleksibilnost u formi i načinu isporuke.

„Ljudi snimaju vertikale i kažu da gube jer ne mogu uhvatiti horizontalno tržište,“ kaže Namer. „Vjerovatno ste manje od godinu dana udaljeni od nekoga ko će shvatiti kako koristiti AI program da pogleda rubove kadra i kaže: ‘Ako je ovo u centru, kako će izgledati rubovi?’ Moći ćete pretvoriti vertikale u horizontale. Sve dolazi, i dolazi brzo.“

Jedna stvar u kojoj nije zainteresovan su potpuno lažni likovi stvoreni i animirani u potpunosti pomoću AI. Pravi ljudski glumci imaju stvarnu ljudsku dubinu, smatra on.

„Za mene, u konačnici, ti AI blizanci su poput psihopata,“ kaže Namer. „Rođeni su bez emocija, bez empatije, bez osjećaja na koje bi reagovali.“

Ipak, odmah dodaje: „sve postaje bolje i bolje“ i „nema sumnje da će AI nastaviti da se poboljšava.“

To vjerovatno znači da ćemo jednog dana imati potpuno lažne AI likove kao filmske zvijezde. Već imamo digitalne izvođače, AI rekreacije glumaca poput Carrie Fisher i Peter Cushing u Star Warsu, kao i virtualne influensere na Instagramu poput Lil Miquela, koja ima 2,3 miliona pratilaca i ugovore sa Prada i Calvin Klein. To je djelić od 50 miliona+ pratilaca koje imaju najveći ljudski influenseri, ali je početak.

Namer je uvjeren da će AI na kraju biti pojačivač kreativnosti, ali je jednako uvjeren da je ljudski poslovni osjećaj i originalnost ključan.

„Ovo zahtijeva kreativnost, inventivnost i preduzetništvo,“ kaže on o novim oblicima zabave. „Ne možete samo koristiti stari hollywoodski model bacanja novca i nadanja da će se stvari same riješiti. Više ne funkcioniše.“

John Koetsier, Forbes