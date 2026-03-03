Avion F-15E Strike Eagle nikad nije izgubio u vazduhu, a i obaranja sa zemlje bila su rijetka, sve do ove nedjelje

Centralna komanda SAD potvrdila je u nedjelju uveče da su tri borbena aviona F-15E Strike Eagle srušena iznad Kuvajta „zbog, navodno, prijateljske vatre“.

Navedeno je da ih je greškom oborila kuvajtska protivvazdušna odbrana. Ali i da se svih šest članova posade bezbijedno katapultiralo i da su stabilno. Iako su Amerikanci naveli da je Kuvajt priznao incident, Ministarstvo odbrane Kuvajta nije to učinilo.

Prethodni gubici F-15E Strike Eagle u ratnim zonama

Kako navodi vojni analitičar i novinar Forbesa Peter Susiu, koji prati dešavanja u sukobu na Bliskom istoku, McDonnell Douglas F-15 Eagle dugo je poznat po impresivnom učinku „bez poraza“ u vazdušnim borbama. Ima više od 100 pobjeda, bez gubitaka. Većinu tih pobjeda ostvarile su izraelske vazdušne snage, koje koristi F-15 od kasnih 1970-ih.

S druge strane, F-15E Strike Eagle je i ranije bio obaran vatrom sa zemlje, uključujući protivvazdušne rakete i artiljeriju.

Susiu podsjeća da su dva aviona F-15E oborena iračkom vatrom sa tla tokom Zalivskog rata 1991. Još jedan je izgubljen u ratu u Iraku 2003.

„Talibanske snage su takođe tvrdile da su oborile Strike Eagle u julu 2009, ubivši oba člana posade. Ali, američki zvaničnici rekli su da je pad nastao zbog „nepravilne provjere“ tokom rutinskog trening leta“, piše Susiu.

Posljednji F-15E Strike Eagle izgubljen u borbenoj operaciji bio je 2011. u Libiji, u blizini grada Bengazija. Pad je zvanično pripisan manevru na velikoj visini sa značajnim, neravnomernim i nebalansiranim teretom bombi.

Nastanak F-15E Strike Eagle

Susiu podsjeća da F-15E Strike Eagle potiče od originalnog F-15 aviona koji se dokazao u borbama. Dizajniran je sa sposobnošću napada na ciljeve na zemlji, koja nije postojala kod originalnog.

F-15 je prvobitno razvijen u svjetlu lekcija iz Vijetnamskog rata i zamijenio je staru flotu dvomotornih višenamijenskih aviona Mekdonel Daglas F-4 Fantom II. Originalni F-15 fokusirao se prvenstveno na vazdušne borbe, a ne na napade na tlu.

Dok su originalni avioni još razvijani, dizajneri iz Mekdonel Daglasa uočili su potencijal za varijantu dvosjeda koja bi mogla da obavlja dvostruku ulogu. To je omogućilo F-15 da posluži kao mogući nasljednik General Dynamics F-111 Aardvark.

Strike Eagle je prvi put ušao u službu 1988. godine.

Impresivan borbeni rekord

F-15E je debitovao u borbi tokom operacije Pustinjska oluja 1991. Tada mu je primarna misija bila uništavanje iračkih lansirnih rampi balističkih raketa „Skad“. Od tada je F-15E Strike Eagle bio u prvom planu gotovo svake velike američke vazduhoplovne kampanje. Uključujući operacije Enduring Freedom i Iraqi Freedom tokom Globalnog rata protiv terorizma.

Susiu navodi da je zaključno sa prethodnim mjesecom, američko Ratno vazduhoplovstvo imalo 218 aviona F-15E Strike Eagle. Plan je da se flota postepeno smanji na samo 99 modernizovanih aviona.

Preostali Strike Eagle avioni biće nadograđeni novim sistemom elektronskog ratovanja. Prvi F-15E koji je dobio nadogradnju ušao je u službu u januaru 2025. Međutim, nije jasno da li su neki od Strike Eagle aviona trenutno angažovanih u operaciji Epic Fury dobili nadogradnju. Susiu zaključuje i da nije poznato da li će gubitak tri aviona utjecati na planove Ratnog vazduhoplovstva da povuče starije avione iz flote.

