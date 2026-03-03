Panika u Dubaiju: Cijene privatnih aviona vrtoglavo rastu dok bogati očajnički pokušavaju napustiti grad

Nakon što je aerodrom zatvoren zbog raketnih napada, bogati putnici su plaćali ogromne svote za privatne letove i satima putovali cestom do susjednih zemalja kako bi napustili regiju.

Putnici koji su ostali zaglavljeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su iranski raketni napadi i napadi dronova zatvorili aerodrom u Dubaiju, plaćaju više od 140.000 dolara za privatne letove i voze više od deset sati do najbližih otvorenih aerodroma u pokušaju da napuste regiju dok sukob eskalira.

Aerodrom Dubai, globalno čvorište i ključna veza za glavne svjetske zračne rute, zatvoren je od subote, kada je otkazano gotovo 300 letova, a hiljade putnika ostalo blokirano.

Iako se očekuje ograničen rad kasnije u ponedjeljak, nema procjene kada će se aerodrom u potpunosti ponovo otvoriti, a bogati putnici se upućuju na aerodrome u Omanu i Saudijskoj Arabiji kako bi izbjegli zatvaranje.

Altay Kula, glasnogovornik brokerske kuće za privatne avione JetVIP, rekao je da je potražnja za privatnim letovima naglo porasla, dok je broj operatera koji su spremni letjeti u regiji drastično opao.

James Leach iz kompanije Air Charter Service rekao je da su mnogi lokalni avioni koji se obično koriste za privatne letove ostali zaglavljeni na zatvorenim aerodromima, što znači da su avioni dolazili iz mnogo udaljenijih mjesta kako bi pokupili putnike, što je dodatno podiglo prosječne cijene.

Spašavanje na drugim aerodromima

Aerodromi u Muscatu, Oman, i, u manjoj mjeri zbog viznih ograničenja, u Rijadu, Saudijska Arabija, postali su nova saobraćajna čvorišta, rekli su izvori, a Semafor je izvijestio da su privatne sigurnosne kompanije rezervirale flote SUV vozila za prijevoz klijenata do otvorenih aerodroma, gdje se mogu ukrcati na privatne letove.

Među evakuisanima su i visoki direktori globalnih finansijskih institucija i bogati putnici koji su bili u regiji poslovno ili turistički, prema Semaforu.

Foto: REUTERS/Thinh Nguyen

Većina evakuacijskih letova usmjerena je prema Istanbulu, Londonu ili Rimu, rekao je Kula. Let lakim privatnim avionom iz Muskata za Istanbul prodaje se za više od 93.000 dolara, što je otprilike dvostruko više od uobičajene cijene, dok cijene teških aviona na istoj ruti dosežu i do 140.000 dolara. Vožnja od Dubaija do Muskata traje pet sati, ne računajući vrijeme čekanja na graničnom prijelazu Hatta, što je putnicima u nedjelju dodalo dodatna tri do četiri sata, rekao je Leach. Isključujući granični prijelaz Al Bath, vožnja od Dubaija do Rijada traje oko 11 sati.

Eskalacija sukoba

Bliski istok je u subotu bio zahvaćen ratom nakon što su američki i izraelski napadi na Iran ubili vrhovnog vođu te zemlje. Prema New York Timesu, SAD i Izrael su od tada pogodili više od 2.000 ciljeva u Iranu. Iran je odgovorio napadima dronovima i raketama na američke ciljeve i saveznike širom regije. Najmanje četiri američka vojnika su ubijena, a smrtni slučajevi su zabilježeni i u Dubaiju, Bahreinu, Omanu i Kuvajtu. Visoki iranski zvaničnik rekao je da Teheran “neće pregovarati2 sa SAD-om”, dok je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da se “veliki talas” još nije dogodio.

Dionice aviokompanija naglo su pale u ponedjeljak ujutro, nakon što su stotine letova otkazane, a cijene nafte porasle. Brent, međunarodna referentna vrijednost za naftu, skočio je za gotovo 8 posto, na najviši nivo od januara 2025. godine. Cijena se približila 79 dolara po barelu, a nekoliko analitičara upozorilo je da bi mogla dostići ili premašiti 100 dolara po barelu ako se rat nastavi. Više cijene nafte znače skuplje mlazno gorivo, a nasilje u regiji vjerovatno će dovesti do porasta otkazivanja putovanja.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa ( link originalnog članka)