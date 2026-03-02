Željeznice na ivici kolapsa: Gašenje Koksare Lukavac i nova prijetnja Nove Željezare Zenica

Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnom krizom u željezničkom sektoru, koja prijeti destabilizacijom transporta industrijskih tereta i egzistenciji hiljada radnika. Gašenje Koksare u Lukavcu, dugogodišnjeg partnera Željeznica FBiH i Republike Srpske, i potencijalni zastoj u radu Nove Željezare Zenica postavljaju cijeli sistem pred ozbiljan izazov.

Koksara Lukavac, koja je decenijama bila strateški komitent željeznica, nedavno je obustavila rad, ostavljajući radnike bez posla i preduzeća bez značajnog prihoda. Procjenjuje se da je gubitak za Željeznice Republike Srpske oko pet miliona KM godišnje, dok ukupni gubici Željeznica FBiH od saradnje sa Koksarom dostižu 20 do 25 miliona KM.

Dodatnu prijetnju predstavlja Nova Željezara Zenica, gdje su zbog problema u poslovanju privremeno obustavljeni transporti željezne rude na relaciji Omarska – Zenica. Ovaj sektor čini oko 60% prihoda od transporta roba Željeznica Republike Srpske, što znači da bi eventualno gašenje proizvodnje imalo katastrofalne posljedice po finansijsku stabilnost preduzeća.

REUTERS/Thomas Mukoya

Tradicionalni tereti koji bi trebali ići željeznicom već decenijama preusmjeravaju se na drum, što i pored ekoloških i finansijskih prednosti željezničkog transporta, stvara dodatni pritisak na sektor. Željeznice predstavljaju ključni stub ekonomije i industrije u oba bh. entiteta, osiguravajući transport sirovina i gotovih proizvoda za brojne privredne subjekte.

Stručnjaci upozoravaju da gašenje ključnih industrijskih partnera ne pogađa samo ekonomiju, već i socijalni sektor. Mnogi radnici bi ostali bez posla, a njihove porodice suočile bi se sa teškim finansijskim posljedicama. Takva situacija povećava rizik od društvene nestabilnosti i dodatno opterećuje lokalna tržišta rada.

Željeznice FBiH i Republike Srpske ističu da hitne reforme u sektoru nisu više stvar izbora. Potrebne su zakonske izmjene, modernizacija transporta, povratak tereta s drumskog na željeznički transport, kao i strateško planiranje uloga željeznica unutar industrijskog sistema.

REUTERS/Francis Mascarenhas

Saradnja Željeznica i Koksare Lukavac trajala je 74 godine, počevši još od osnivanja Koksare 1952. godine, a kroz promjene društvenog sistema zadržala je strateški značaj za industrijsku proizvodnju i izvoz. Gašenje Koksare i neizvjesnost oko Nove Željezare Zenica jasno pokazuju da bh. željeznički sistem, decenijama zapušten, mora biti hitno transformisan kako bi preživio i nastavio služiti privredi i građanima.

Dugoročna održivost željezničkog transporta smatra se ključnim faktorom stabilnosti bh. ekonomije. Iz Željeznica pozivaju vlasti i relevantne institucije da prepoznaju ozbiljnost situacije i preduzmu hitne mjere za očuvanje industrijskih partnerstava, radnih mjesta i stabilnosti sektora.