Hormuški moreuz na ivici globalne krize, Iran tvrdi da je zatvorio ključnu svjetsku naftnu rutu

Iran je objavio da je zatvorio Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina, javlja Sky News. Prema navodima Iranske revolucionarne garde, svaki brod koji pokuša proći kroz ovaj strateški prolaz mogao bi biti meta napada, čime se dodatno podižu tenzije u regiji i otvara mogućnost ozbiljnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu.

Hormuški moreuz predstavlja jedno od najosjetljivijih energetskih uskih grla na svijetu. Ovaj morski prolaz, širok svega oko 33 kilometra na najužem dijelu, povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem, omogućavajući izvoz energenata iz najvažnijih svjetskih proizvođača nafte i plina, uključujući Saudijsku Arabiju, Irak, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i sam Iran. Kroz moreuz svakodnevno prolazi između 16 i 20 miliona barela nafte, što čini približno petinu ukupne svjetske potrošnje.

Osim sirove nafte, kroz ovaj prolaz transportuje se i više od 30 posto globalne trgovine ukapljenim prirodnim plinom, posebno iz Katara, jednog od vodećih svjetskih izvoznika. Stabilnost Hormuškog moreuza zato direktno utiče na cijene energenata, inflaciju, industrijsku proizvodnju i opću ekonomsku stabilnost širom svijeta.

Posebno su osjetljive azijske ekonomije, jer čak 82 posto nafte koja prolazi kroz ovaj moreuz završava na tržištima Azije. Kina, Indija, Japan i Južna Koreja u velikoj mjeri zavise od neometanog protoka energenata ovim putem. Svaka dugotrajnija blokada imala bi neposredne posljedice po njihovu energetsku sigurnost, industrijsku proizvodnju i ekonomski rast, ali i po globalna finansijska tržišta.

U slučaju potpune obustave plovidbe, prva i najvidljivija posljedica bio bi nagli rast cijena nafte. Prema procjenama analitičara, cijena barela mogla bi u ekstremnim scenarijima dostići i do 250 dolara. Takav skok automatski bi povećao troškove transporta, proizvodnje i električne energije, što bi se prelilo na rast cijena hrane, industrijskih proizvoda i usluga. Budući da je nafta temelj savremene ekonomije, lančana reakcija mogla bi dovesti do ubrzane inflacije i povećanog rizika od globalne recesije.

Finansijska tržišta reagovala bi snažnim potresima. Investitori bi kapital preusmjeravali u sigurnije oblike imovine, dok bi berze širom svijeta mogle zabilježiti pad vrijednosti. Države koje zavise od uvoza energije suočile bi se s naglim rastom troškova, dodatnim pritiskom na budžete i slabljenjem nacionalnih valuta.

Iran raspolaže značajnim vojnim kapacitetima koji mu omogućavaju da ozbiljno ugrozi plovidbu kroz moreuz. Njegove pomorske snage imaju brze napadačke čamce, podmornice, pomorske mine i protubrodske rakete. Čak i ograničeni incidenti ili postavljanje mina mogli bi učiniti prolaz nesigurnim za komercijalni saobraćaj, što bi praktično značilo privremenu blokadu. Ipak, potpuna i dugotrajna obustava plovidbe bila bi teško održiva, jer Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici imaju snažno vojno prisustvo u regiji i strateški interes da osiguraju slobodu plovidbe.

Važno je naglasiti da bi zatvaranje Hormuškog moreuza nanijelo ozbiljnu ekonomsku štetu i samom Iranu, budući da bi time izgubio ključni izvozni kanal za vlastitu naftu. To pokazuje da je ovaj prolaz istovremeno sredstvo geopolitičkog pritiska i tačka međusobne zavisnosti, gdje svaka eskalacija nosi visoku cijenu za sve aktere.

Iako postoje alternativni pravci transporta, poput naftovoda prema Crvenom moru ili Omanskom zaljevu, njihov kapacitet može nadomjestiti tek manji dio količina koje se svakodnevno transportuju kroz Hormuški moreuz. U kratkom roku ne postoji realna zamjena za ovu rutu, što dodatno naglašava njen strateški značaj.

Zbog svega navedenog, razvoj situacije u i oko Hormuškog moreuza ostaje ključno pitanje globalne energetske sigurnosti. Svaka prijetnja njegovom zatvaranju ima potencijal da izazove lančanu reakciju koja prevazilazi regionalne okvire i utiče na cijeli svijet, od cijena goriva i inflacije do stabilnosti finansijskih tržišta i ukupnog ekonomskog rasta.

