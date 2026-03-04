Trumpov rat s Iranom već košta više od milijardu dolara-procjena troškova za nosače aviona, dronove, Tomahawk…

Vojni udari predsjednika Donalda Trumpa na Iran vjerovatno su američke poreske obveznike već koštali više od milijardu dolara, prema grubim procjenama. Pri čemu je tokom vikenda rat odnio na stotine miliona dolara zbog oborenih aviona. Ukupan ceh mogao bi da se približi iznosu od 100 milijardi dolara, u zavisnosti od toga koliko dugo sukob potraje.

Trump je naredio vojnu operaciju u Iranu koja je započela u subotu rano ujutro. Američka vojska izvela je udare nakon više od mjesec eskalacije tenzija između Irana i Izraela.

Tri aviona F-15E Strike Eagle oborena su u Kuvajtu u nedjelju, potvrdila je centralna komanda SAD(CENTCOM), što je američku vojsku koštalo najmanje blizu 300 miliona dolara, s obzirom na to da se procjenjuje da svaki avion košta oko 90 miliona dolara.

Čak i prije nego što su udari ozbiljno počeli, premještanje trupa, brodova i aviona u region vjerovatno je vojsku koštalo oko 630 miliona dolara, izjavila je za Wall Street Journal u subotu Elaine McCusker, viša saradnica istraživačkog centra American Enterprise Institute i bivša zvaničnica Pentagona zadužena za budžet.

Koliko košta jedan dron i jedan Tomahawk?

Iako puni obim vojne operacije u Iranu još nije jasan, ona je već velikih razmjera: CENTCOM je u ponedjeljak saopštio da je vojska već pogodila više od 1.250 ciljeva u Iranu u prvih 48 sati od početka udara. Objavili su spisak sa više od 20 različitih vojnih sredstava i sistema naoružanja koji su do sada korišteni.

Te operacije su vjerovatno dodale milione dolara troškovima rata u samo poslednjih nekoliko dana. Proizvodnja i upotreba tih sredstava košta od 35.000 dolara (cijena jednosmjernog drona) do više miliona (krstareće rakete Tomahavk).

Ovi troškovi ne uključuju dnevne izdatke za održavanje trupa u regionu. Washington Post je u ponedjeljak izvijestio da je u operaciji već angažovano oko 50.000 vojnika. A moguće je da će ih biti još.

Teško je precizno procijeniti koliko tačno udari na Iran koštaju američku vladu, jer puni obim operacije i vrsta upotrijebljenog naoružanja još nisu u potpunosti poznati. Ipak, račun brzo raste.

Troškovi

• 13 miliona dolara dnevno: cijena dva nosača aviona u regionu. Journal je ranije izvijestio da je vojska premjestila dva nosača aviona u region. Centar za novu američku bezbjednost procijenio je 2013. godine da svaki od njih košta najmanje 6,5 miliona dolara dnevno za operativne troškove. Taj iznos je vjerovatno danas veći. Bloomberg je u februaru procijenio da je operativni trošak nosača USS Gerald Ford, koji je poslat ka Iranu, iznosio oko 11,4 miliona dolara dnevno dok je bio stacioniran kod Venecuele.

• 43,8 miliona dolara: cijena približno 1.250 „kamikaza“ dronova. Za pojedinačne udare, CENTCOM je naveo da vojska u mnogim slučajevima koristi jednosmjerne „kamikaza“ dronove koji se uništavaju tokom napada i jeftiniji su za proizvodnju. Nije poznato koliko je tačno udara izvedeno pomoću tih dronova. Bloomberg navodi da svaki dron košta 35.000 dolara. Veći ciljani napadi vjerovatno su pojedinačno koštali milione: Cameron Chell, izvršni direktor proizvođača dronova Draganfly, rekao je za Fox News da su udari u kojima je u subotu ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei „moguće koštali desetine miliona dolara“, zbog upotrebe skupljih preciznih dronova i letjelica sa posadom.

• 130.000 do 150.000 dolara po satu leta: B-2 bombarderi. Skuplji bombarderi znatno su skuplji za operativnu upotrebu od jednosmjernih dronova. New York Times navodi da B-2 bombarderi, za koje je CENTCOM potvrdio da su korišteni u napadima, koštaju između 130.000 i 150.000 dolara po satu leta samo za operativne troškove.

• 2 miliona dolara: rakete Tomahavk. Izvještaji sugerišu da je vojska koristila krstareće rakete Tomahavk za izvođenje udara, a Times procjenjuje da svaka košta oko 2 miliona dolara.

• 12,8 miliona dolara: THAAD presretači balističkih raketa. Ovi sistemi, koje vojska koristi za presretanje neprijateljskih projektila, koštaju oko 12,8 miliona dolara po komadu, prema dokumentima Pentagona na koje se poziva The Hill. Još nije poznato koliko ih je do sada upotrijebljeno.

AS1 Joshua Whiting/UK MOD Crown /Materijal putem REUTERS-a

Procjene analitičara

Kent Smetters, direktor Penn Wharton-a (PWBM), procijenio je u ponedjeljak za Fortune da će ukupan trošak sukoba u Iranu za poreske obveznike iznositi najmanje 40 milijardi dolara, iako će taj iznos vjerovatno biti bliži 65 milijardi. Mogao bi dostići čak 95 milijardi dolara, u zavisnosti od trajanja sukoba. To uključuje direktne troškove vojnih operacija i zamjenu vojnih zaliha. Ukupan ekonomski trošak sukoba bit će, međutim, znatno veći. Smetters smatra da bi rat mogao da izazove ekonomski gubitak za SAD između 50 i 210 milijardi dolara, usljed očekivanih poremećaja u trgovini i na energetskim tržištima.

SAD su već potrošile milijarde na operacije u Iranu otkako je Trump preuzeo dužnost, čak i prije najnovijeg talasa napada. Projekat „Troškovi rata“ Univerziteta Brown procjenjuje da su vojne operacije u Iranu 2025., koštale između dvije i 2,25 milijardi dolara, uključujući udare tokom „12-dnevnog rata“ prošlog juna. Prisustvo vojske u regionu ove godine djeluje još veće. Journal je u februaru izvijestio da je u posljednjim sedmicama na Bliski istok premješteno više američkih aviona nego u bilo kom trenutku od 2003.

Koliko je koštala operacija u Venecueli i drugi sukobi

Operacije u Iranu uslijdile su nakon sličnog gomilanja vojnih kapaciteta u Venecueli, koje je vladu koštalo oko 31 milion dolara dnevno, prema Centru za strateške i međunarodne studije. Bloomberg je u februaru izvijestio da je ukupna cijena vojnih operacija u tom regionu vjerovatno premašila tri milijarde dolara. Na Bliskom istoku, projekat „Troškovi rata“ Univerziteta Brown procjenjuje da su SAD potrošile između 31,5 i 33,7 milijardi dolara između oktobra 2023. i septembra 2025. godine, uključujući vojnu pomoć Izraelu i operacije u Iranu, Jemenu i širem regionu Bliskog istoka.

Istraživači sa Browna su 2021., procijenili da su SAD potrošile 5,8 biliona dolara na ratove nakon napada 11. septembra, što uključuje i troškove izvan direktnih vojnih operacija, poput zdravstvene brige za veterane i antiterorističkih aktivnosti unutar SAD.

Troškovi vojnih operacija čine samo dio ukupnih troškova i ekonomskog utjecaja rata u Iranu. On je već utjecao na cijene nafte i gasa i prijeti da poveća troškove putovanja i inflaciju. Berzanski indeksi pali su za oko 1% uoči otvaranja tržišta u ponedjeljak nakon početnih udara tokom vikenda, iako su se kasnije oporavili. Sukob u Iranu prijeti da pogorša postojeću krizu pristupačnosti u SAD povećanjem troškova goriva za građane. Rat je također doveo do višemilionskih vojnih izdataka Izraela i Irana i prouzrokovao nesaglediv ljudski danak. Do sada je prijavljeno više od 500 žrtava u Iranu, a CENTCOM navodi da je najmanje šest američkih vojnika poginulo u akciji. Udari su također izazvali više smrtnih slučajeva u drugim zemljama Bliskog istoka, uključujući Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate i Oman.

Alison Durkee, novinarka Forbesa